Zaragoza, elegida como sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) estará en Zaragoza, dentro del programa para descentralizar las instituciones impulsado por el Ejecutivo para que el Estado, dijo, esté más repartido por el territorio.

Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo eran las ocho ciudades que aspiraban a acoger la sede de este organismo. El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 20 de enero. En febrero se supo que la elección de la sede, que depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se retrasaba hasta agosto debido al número de candidaturas presentadas.

Amenazas de salud pública

Tras conocerse la ubicación de la sede de un organismo largamente esperado, el Ministerio de Sanidad ha señalado, en un post en la red social X, que la ciudad "albergará el nodo central para reforzar la capacidad del Estado en vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población".

La ministra Mónica García, por su lado, ha indicado en la misma red que se han presentado "ocho candidaturas magníficas y unos criterios objetivos y concurrentes para designar a Zaragoza como la futura sede. Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la vigilancia de futuras emergencias sanitarias".

Los estatutos

En febrero, desde el Ministerio de Sanidad confirmaban que, "hasta que finalice el proceso de elección de la sede", la AESAP puede operar desde este departamento que, por otro lado, se va a ocupar "de los estatutos para su aprobación". "Una vez aprobados los estatutos se puede seguir trabajando en los primeros pasos de arrancar la sede, como la elección del consejo rector y los órganos de gobierno", señalaba el departamento de Mónica García entonces.

La creación de la Agencia fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso de los Diputados. Es una demanda que se remonta a la Ley de Salud Pública del año 2011. El punto de inflexión fue una pandemia que puso sobre la mesa la necesidad, acuciante, de contar con un organismo entre cuyas principales funciones estarán la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias o el asesoramiento y soporte a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo necesite.