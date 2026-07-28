La dieta mediterránea vegana puede mejorar el colesterol y el dolor en mujeres con fibromialgia

Un ensayo clínico liderado desde la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), denominado FIBROVEG y publicado en la revista Nutrition, ha observado que la dieta vegana puede mejorar a corto plazo el colesterol LDL, los triglicéridos y el dolor percibido en mujeres con fibromialgia. El trabajo ha analizado qué ocurre cuando la dieta mediterránea se lleva a una versión completamente vegetal, manteniendo alimentos característicos de este patrón como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva.

Incluyó a 22 mujeres con fibromialgia, divididas en dos grupos. Durante seis semanas, unas siguieron una dieta mediterránea tradicional y otras, una dieta mediterránea vegana. Ambas pautas fueron diseñadas con una cantidad similar de energía y una distribución comparable de nutrientes, de forma que la diferencia principal estuviera en el origen de los alimentos. Los resultados proceden de una muestra reducida y de una intervención de seis semanas, precisan los autores. No permite concluir que exista una reducción demostrada del riesgo cardiovascular a largo plazo, apuntan.

Más cereales

Según Alberto Roldán, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria, el trabajo buscaba comprobar si una versión completamente vegetal de la dieta mediterránea podía producir cambios medibles en marcadores de salud para mujeres con fibromialgia. La pauta vegana evaluada reorganiza el plato alrededor de alimentos vegetales habituales en la dieta mediterránea.

Las participantes aumentaron el consumo de cereales, legumbres, frutos secos, semillas y alternativas vegetales frente al grupo de dieta mediterránea tradicional. Más fibra y más alimentos vegetales fueron dos de los cambios más claros.

Menos colesterol

El objetivo principal del estudio era medir el colesterol LDL, conocido de forma habitual como 'colesterol malo'. Las mujeres que siguieron la dieta mediterránea vegana presentaron una reducción mayor que las del grupo tradicional: una diferencia estimada de 21,2 mg/dl entre grupos. También bajaron más los triglicéridos, con una diferencia estimada de 27,4 mg/dl. Miguel López-Moreno, investigador de la UFV y autor de correspondencia del estudio, matiza que estos resultados deben interpretarse como mejoras en biomarcadores a corto plazo.

Para López-Moreno, mejorar el colesterol y los triglicéridos no resuelve la enfermedad, pero ayuda a ampliar la mirada sobre la salud de mujeres que arrastran síntomas crónicos. El resultado más cercano a la experiencia diaria de las pacientes apareció en el dolor.

Las mujeres del grupo de dieta mediterránea vegana redujeron más la puntuación del ítem de dolor del Fibromyalgia Impact Questionnaire, una escala utilizada para valorar cómo afecta la fibromialgia a la vida cotidiana. La mejora se observó en dolor percibido, un síntoma central para muchas pacientes.

Dolor percibido

Lo que muestra el estudio es una señal concreta en dolor percibido, que deberá seguir analizándose en futuras investigaciones. Las participantes del grupo vegano consumieron más cereales, legumbres, frutos secos y semillas, y el análisis exploratorio sugiere que ese cambio podría haber contribuido a reducir el colesterol malo. Aun así, el propio diseño del estudio obliga a interpretarlo como una hipótesis de trabajo.

Eso sí, las participantes que siguieron la dieta mediterránea vegana comunicaron menor satisfacción con la pauta y más barreras percibidas para mantenerla, entre ellas la fuerza de voluntad, el autocontrol y el coste percibido de los alimentos necesarios. Durante la intervención, además, recibieron suplementación de vitamina B12 para prevenir posibles deficiencias asociadas a este patrón alimentario. Determinar si estos efectos se mantienen en el tiempo requerirá estudios de mayor tamaño y duración, zanjan los autores.