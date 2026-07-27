El programa post-infarto del Hospital de Bellvitge reduce la mortalidad un 27,5% en hombres y un 47,6% en mujeres

El Programa de Cardiología Preventiva y Comunitaria del Hospital Universitario de Bellvitge y de la Gerencia de Atención Primaria y a la Comunidad (GAPiC) Delta ha conseguido reducir la mortalidad post-infarto un 27,5% en hombres y un 47,6% en mujeres, desde que se puso en marcha en febrero del 2022, según un estudio publicado en Journal of Cardiovascular Development and Disease. En mayo, la iniciativa, pionera en Catalunya, ha alcanzado ya la cifra de 1.000 pacientes monitorizados.

Los supervivientes de un infarto o una angina inestable tienen un riesgo mucho mayor que el resto de la población de sufrir otro evento cardiovascular grave, en especial durante el primer año, según ha quedado establecido por muchos estudios, recuerda el hospital.

Los resultados

El trabajo publicado recientemente en Journal of Cardiovascular Development and Disease ha comparado dos grupos de pacientes post-infarto del Bellvitge: 200 dados de alta consecutivamente en 2018 -es decir, antes del inicio del programa-, y otro grupo de 209 pacientes dados de alta en 2022, ya incluidos en la iniciativa.

En los pacientes que formaron parte del programa, el control lipídico y glicémico mejoró significativamente tanto en lo que se refiere al seguimiento inicial como al tardío. El estudio ha detectado también importantes mejoras en la mortalidad. Mientras que el grupo de 2018 acumuló una mortalidad a los dieciocho meses del 9,1% de los hombres y del 10,5% de las mujeres, en los participantes en el programa la mortalidad fue del 6,6% de los hombres y del 5,5% de las mujeres. Las diferencias significan una reducción relativa de la mortalidad del 27,5% en los varones y del 47,6% en las mujeres.

Las mujeres, mejor

Uno de los hechos destacados es la mejora superior en la mortalidad de las mujeres. Según la doctora Oona Meroño, responsable del Programa de Cardiología Preventiva, demuestra que la actividad del programa "equilibra las diferencias que todavía existen en el tratamiento y seguimiento del síndrome coronario agudo en hombres y mujeres".

Algunos de los aspectos del programa post-infarto que pueden haber favorecido en especial a las mujeres, según los autores, son la integración de la Atención Primaria, la prestada a los factores psicosociales, o la prescripción de ejercicio físico.

Equipo multidisciplinar

El programa del Bellvitge está impulsado por un equipo multidisciplinar formado por cardiólogos, enfermeras, médicos de familia, médicos rehabilitadores, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores ocupacionales.

Según explica el centro, se trata de una estrategia que se aplica sistemáticamente a todas las personas hospitalizadas en Bellvitge por un infarto o una angina inestable que residen en El Prat de Llobregat y en el centro y sur de Hospitalet de Llobregat (área de la GAPiC Delta) y está coordinada por la enfermera de práctica avanzada del Bellvitge.

Desde el momento de la detección del paciente, se pide una valoración por parte de los equipos de rehabilitación y, en el caso de pacientes fumadores, también de Medicina Preventiva para iniciar el tratamiento de forma precoz. Cuando ya está a punto de recibir el alta, la enfermera de práctica avanzada acude a presentarle el programa. Paralelamente, contacta con el equipo de Primaria del paciente para coordinar la actividad de seguimiento.

El seguimiento

Durante doce meses, la enfermera referente del programa le realiza diversas visitas telefónicas para valorar la adherencia terapéutica y los posibles efectos secundarios de la medicación, monitorizar las cifras de colesterol LDL, y controlar otros factores de riesgo cardiovasculares (tensión arterial, alimentación, hábitos saludables, realización de ejercicio).

En caso de estar fuera de objetivos, señala el hospital, se le puede indicar un cambio de tratamiento. Colabora en este seguimiento un grupo de cardiólogos, enfermeras, médicos/as de atención primaria, rehabilitadores, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores ocupacionales.

Rehabilitación cardíaca

A aquellos pacientes que no tienen alguna contraindicación específica y se les puede evaluar el riesgo de complicaciones durante el ejercicio, se les propone un programa de Rehabilitación Cardíaca en el mismo hospital. En Primaria también se realizan visitas de seguimiento.

Siguiendo la filosofía de responder a todos los perfiles, apunta el centro, los fisioterapeutas del CAP desarrollan un programa de ejercicio terapéutico para pacientes que no pueden clasificarse por el riesgo de ejercicio y deben ser excluidos del entrenamiento físico de rehabilitación cardíaca del hospital.

Laia Alcober, médica de familia y directora del Programa Asistencial de Enfermedad Cardiovascular de la GAPiC Delta, subraya que, con la incorporación de los fisioterapeutas a la Atención Primaria, se ha puesto en marcha un programa para mejorar el estado funcional, la condición física y la autonomía de las personas que no pueden entrar en un programa de rehabilitación cardíaca.