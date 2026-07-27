La industria farmacéutica europea sigue perdiendo terreno: Estados Unidos concentra el 74% de las ventas de los nuevos medicamentos

La industria farmacéutica europea invierte 60.000 millones de euros en I+D en 2025, pero sigue perdiendo terreno frente a EEUU y China. Según los datos del informe The Pharmaceutical Industry in Figures 2026, publicado por la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), Estados Unidos concentra el 74% de las ventas de los nuevos medicamentos y China amplía su liderazgo como origen de nuevas moléculas.

Con datos del documento recogidos por Farmaindustria, en 2025, la industria invirtió alrededor de 60.000 millones de euros en I+D en Europa, produjo por valor de 505.000 millones y exportó 815.000 millones de euros en medicamentos. Además, dio empleo a unas 955.000 personas de forma directa, de las que 125.000 se dedican a actividades de I+D.

Cifras que "reflejan el carácter estratégico del sector" y que suponen aumentos respecto al año anterior del 6,5% en la inversión en I+D, del 9% en producción y del 10,7% en las exportaciones, señala la patronal. Sin embargo, añade Farmaindustria, "estas fortalezas no han sido suficiente para impedir que Europa pierda posiciones en el escenario biofarmacéutico internacional".

Cambio de situación

Mientras que a principios de los años noventa se originaban en Europa el 37% de los nuevos medicamentos y solo el 25,6% en Estados Unidos, la situación se ha dado la vuelta, reseña Farmaindustria. En 2025, se lanzaron en el mundo 104 nuevos principios activos, de los que 46 procedían de compañías con sede en China u Hong Kong, 28 de empresas estadounidenses y solo 16 de compañías europeas. Japón originó cinco y el resto de los países, nueve.

Tan solo un año antes China había superado por primera vez a Estados Unidos y Europa en nuevas moléculas. La evolución tanto de China como de EEUU tiene que ver con su inversión en I+D, apunta el informe. Entre 1990 y 2024, EEUU multiplicó su inversión por 14, mientras que Europa lo hizo por siete. Solo entre 2000 y 2024, China la multiplicó por 58.

El mercado

Una pérdida de competitividad que también se refleja en la distribución del mercado. En 2025, EEUU y Canadá concentraron el 54,7% de las ventas mundiales, mientras Europa representó el 23,7%. Esa diferencia es mucho mayor si se analizan solo los medicamentos más recientes (lanzados entre 2020 y 2024). EEUU concentró el 74,1% de las ventas, mientras que los cinco principales mercados de Europa (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido), solo representaron el 15,6%.

Esta pérdida de peso se observa también en la investigación clínica. Según el informe 'Evaluando el ecosistema de ensayos clínicos en Europa', elaborado por Iqvia para Efpia y Vaccines Europe, la cuota de estudios en el continente cayó del 22% al 12% entre 2013 y 2023, pese al crecimiento de la actividad investigadora a escala global.

"Tendencia preocupante"

El informe de Efpia refleja "una tendencia preocupante para la industria farmacéutica europea, que requiere de una respuesta firme de Europa", se añade.

La presentación del informe coincide" con un momento clave" para la política farmacéutica e industrial de la Unión Europea. La aplicación de la nueva legislación farmacéutica, el desarrollo de la Ley Europea de Biotecnología, la protección de la propiedad industrial o la mejora del acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos influirán directamente en la capacidad para atraer inversión, concluye la patronal farmacéutica española.