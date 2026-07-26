El 90% de las quemaduras que se atienden en España son pequeñas y de carácter ambulatorio

El 90% de las quemaduras que se atienden en España "son pequeñas" y se solucionan en consultas y en Atención Primaria, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) aportados a EL PERIÓDICO. El 10% restante son los pacientes graves, los que requieren ingreso en alguna de las 11 unidades de quemados que existen. En España no hay un registro nacional actualizado del total de pacientes con quemaduras –el Ministerio de Sanidad tampoco los tiene contabilizados–, advierten los médicos, por lo que los datos los aportan los propios hospitales o las sociedades médicas.

Las últimas cifras disponibles datan de 2021, del informe 'Lesionados por Quemaduras en España' de la Fundación Mapfre. El estudio apunta a que cada año se producen 6.500 visitas a Urgencias y 1.300 ingresos por estos siniestros. Ese completo análisis, que la aseguradora no ha vuelto a realizar desde entonces, dibujaba que se practica una media de 1.400 intervenciones de cirugía reparadora al año para tratar a estos pacientes.

El documento destaca también que el grupo etario con mayor incidencia es el de personas de entre 30 y 50 años. Las quemaduras graves, además, son más frecuentes en varones (casi un 63% de los afectados), en niños y adultos, excepto en el grupo de mayores de 65 años.

Crisis económica

Lejos de lo que se pueda visualizar, con veranos que, año tras año, se ven asolados por terribles incendios, quien ingresa en un centro por una quemadura es, en muchos casos, víctima de un accidente doméstico. Barbacoas, fuegos en la cocina, encendidos de una chimenea con un producto inflamable...

"Sí, la mayoría son accidentes domésticos", sostiene la doctora Rosa Iban, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Castilla y León y especialista en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, uno de los centros españoles que cuenta con una unidad de quemados.

Crisis económica

"Hemos visto un aumento de los accidentes domésticos a causa de instalaciones deficientes debido a la crisis económica que estamos atravesando. Hay mucha gente con problemas sociales que sufre quemaduras y que, posteriormente, presenta dificultades para regresar a su domicilio tras el alta", apunta, desde Valencia, la doctora Lola Pérez del Caz, jefa de Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de La Fe.

La atención a un quemado varía en función de la gravedad, recuerda la doctora Iban. Los servicios de Urgencias y Emergencias son, muchas veces, los primeros en atender la lesión. Su papel en esa primera atención es clave.

Los tres principales factores de riesgo para la supervivencia son: la superficie total quemada, la edad y la inhalación asociada de humos

Los especialistas establecen diferencias entre escaldaduras: quemaduras ocasionadas por líquidos calientes; quemaduras por contacto: con objetos sólidos calientes o quemaduras por llama. Los tres principales factores de riesgo para la supervivencia son: la superficie total quemada, la edad y la inhalación asociada de humos, recuerdan los urgenciólogos.

"Con un quemado grande, la atención se inicia por emergencia. A nosotros, en el Río Hortega, al tener unidad de quemados, a veces no los traen directamente, aunque pertenezcan a otro hospital. Es muy importante enfriarlo, quitar la ropa con cuidado y el control del dolor. Todo depende de la extensión, la profundidad. Si es un quemado importante, se avisa siempre a intensivos y a cirugía plástica", describe la urgencióloga.

Curas delicadas

Las curas de una quemadura, dice la doctora Iban, son delicadas y lentas. "En cualquier quemadura, a no ser que sea una de primer grado -las superficiales, las menos graves- habitualmente citamos al paciente al día siguiente o los dos días para que se valore o le decimos que vaya a su centro de salud para el seguimiento", añade.

Unidad de Quemados del Río Hortega de Valladolid / CEDIDA

En su hospital, explica, se han registrado unas 350 quemaduras de todo tipo en el último año y medio. "Uniendo pediatría y urgencias generales, porque en niños también hay muchas", precisa."Generalmente son varones de una edad media de 60 años porque Castilla y León tiene una población mayor. Las que más vemos más en Urgencias pueden ser por aceite o agua caliente. En grandes quemados, es más por llama. En 2025 tuvimos cinco víctimas de los incendios", detalla.