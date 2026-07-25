Fiebre por los productos de nutrición deportiva en Catalunya: el consumo se dispara un 37% en "un auge sin precedentes"

La demanda de productos de nutrición deportiva en las farmacias se ha disparado un 37% en el último año en Catalunya (un 36% a escala estatal). "Un auge sin precedentes" que tiene como principal motor de crecimiento al segmento de las proteínas, con un repunte del 15%, aunque el grueso lo siguen concentrando los productos de precompetición, como la creatina, con un 70% del peso total.

Son datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, la cooperativa de distribución farmacéutica. Además, el Observatorio revela que la farmacia está guiando un cambio de hábitos: el cuidado físico ya no es exclusivo del verano. La demanda "se está desestacionalizando" y, en este 2026, el pico máximo en nutrición deportiva se registró en marzo.

Salud digestiva

En general, con la información que aporta Cofares, la demanda acumulada de productos de autocuidado en la farmacia crece un 5% en el último año. La categoría de salud digestiva de venta libre ha registrado un aumento del 5% en los últimos 12 meses.

Cofares reseña otro "espectacular repunte" del 27% en la demanda de soluciones para intolerancias y alergias digestivas

Los probióticos son el producto estrella, al acaparar el 37% de la demanda total. Andalucía, señala el informe, se confirma como "un territorio clave" en el cuidado del sistema digestivo, absorbiendo el 12% del volumen nacional de esta categoría. Cofares reseña otro "espectacular repunte" del 27% en la demanda de soluciones para intolerancias y alergias digestivas.

Cremas faciales

Si se habla de belleza, los datos de Cofares indican que la demanda de productos de cuidado personal en la farmacia ha crecido un 2%. Los consumidores buscan el aval farmacéutico para el cuidado de su rostro, lo que ha impulsado la línea facial un 4,2%.

Las cremas hidratantes y regeneradoras representan el 40% del volumen de la demanda de faciales

Dentro de este segmento, los tratamientos que aseguran el mantenimiento de la barrera cutánea son los más demandados: las cremas hidratantes y regeneradoras representan el 40% del volumen de la demanda de faciales.

Cuatro comunidades

En un repaso general de todos los productos de autocuidado que se venden en las boticas, de cualquier categoría, el informe señala que Madrid y la Comunidad Valenciana "lideran de forma transversal el repunte de la demanda y concentran el mayor peso en todas las categorías de bienestar analizadas".

Andalucía, Catalunya, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, son las autonomías con mayor número de farmacias

En la actualidad, Andalucía (3.870), Catalunya (3.290), la Comunidad de Madrid (2.934) y la Comunitat Valenciana (2.345) son las autonomías con mayor número de farmacias. De hecho, entre las cuatro comunidades autónomas acumulan el 56% del total de farmacias de España, según el último informe 'Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias', que elabora anualmente el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, de 2025.