Los neumólogos catalanes piden más acceso a los fármacos para dejar de fumar en la sanidad pública

La Sociedad Catalana de Pneumología (SOCAP) ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de la nueva Ley del Tabaco, que actualiza la Ley 28/2005. La SOCAP, sin embargo, llama la atención sobre lo pendiente y reclama "la cobertura sanitaria" para los medicamentos para dejar de fumar que financia la sanidad pública. Una cobertura apunta, "hoy muy limitada a solo un tratamiento por año y que no cubre la terapia de sustitución con nicotina", en alusión a los parches o chicles para abandonar el hábito.

La nueva ley antitabaco ha provocado numerosas reacciones desde su aprobación este martes. Los neumólogos catalanes consideran que supone "un importante avance en la protección de la salud pública y, sobre todo, de los menores". A pesar del avance, los neumólogos catalanes piden ese impulso para que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos de cesación y que las medidas legislativas se acompañen de un refuerzo de los programas de prevención y deshabituación tabáquica, especialmente desde la Atención Primaria.

Aspectos pendientes

La SOCAP destaca, también, que debe legislarse acerca de aspectos pendientes como el empaquetado neutro o genérico "que en otros países ha demostrado ser muy útil para reducir la prevalencia del tabaquismo, sin aumentar el comercio ilícito como teme algún ministerio".

Asimismo, avanzar en la política fiscal y, en particular, en el precio del tabaco en España, "aún más barato que en algunos países europeos, pues, el precio de venta al público es la medida con el mayor impacto en la reducción de la prevalencia". Reclama equiparar la fiscalidad del tabaco de liar al cigarrillo de cajetilla.

Lo más acertado

Entre las novedades, la sociedad científica valora como "especialmente acertado" que la futura regulación equipare las restricciones aplicables a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos con las del tabaco convencional, "ya que la evidencia científica demuestra que ninguno de estos productos es inocuo y todos ellos contribuyen a mantener la dependencia a la nicotina".

"La adicción a la nicotina es también canalizada por los nuevos dispositivos en los que se consume. Por ello, es fundamental que la regulación contemple todas las formas de consumo, para proteger a la población y a los jóvenes frente a una sustancia altamente adictiva", señala el doctor Alejandro Frino, uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la SOCAP, junto con los doctores Jacobo Sellarés y Eduardo Loeb.

Aunque el tabaquismo convencional se reduce a mínimos históricos -el consumo diario de tabaco entre los estudiantes catalanes de 14 a 18 años ha caído al 3,5%—, se consolida un 'nuevo tabaquismo': en Catalunya uno de cada cuatro adolescentes, el 24,5%, ha vapeado en el último mes, enfatiza la sociedad.

Los más jóvenes

La SOCAP considera "muy relevante" que la nueva norma refuerce la protección a adolescentes y jóvenes, "colectivo especialmente vulnerable a las estrategias de captación de la industria de la nicotina mediante nuevos dispositivos" y, sobre la ampliación de los espacios libres de humo y la equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, piensa que responde "a la realidad actual del consumo de nicotina y constituyen un avance para la salud pública".

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En referencia al impacto que esta medida pueda tener en la restauración, la SOCAP subraya que las restricciones al consumo de tabaco en la hostelería establecidas con la Ley 42/2010 para el tabaco convencional no afectaron al turismo ni al cierre de establecimientos, por lo que "ahora, ante las prohibiciones sobre vapeo que fija la futura norma, no podemos ceder teniendo en cuenta los argumentos que se están escuchando".