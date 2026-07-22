Las comunidades piden negociar de nuevo el Estatuto Marco y Sanidad responde que "no hay ninguna excusa para volver a poner el contador en cero"

El Estatuto Marco ha vuelto a protagonizar el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este miércoles de forma telemática. Todas las comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, han pedido al Ministerio de Sanidad reabrir desde el principio la negociación de un texto que rechazan los médicos quienes, en junio, protagonizaron su quinta huelga contra la reforma y ya amenazan con movilizarse nuevamente en septiembre.

En rueda de prensa posterior al CISNS, la ministra Mónica García, ha asegurado que "no hay ninguna excusa para volver a poner el contador en cero" y ha rechazado reiniciar la negociación como han solicitado las comunidades en una nueva carta, al considerar que no se mejorarían las condiciones laborales de los profesionales y supondría romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos del Ámbito.

Saltarse la ley

"Ya les digo que ni me voy a saltar la ley, ni voy a dejar en 'stand by' las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el Estatuto Marco", ha afirmado García aludiendo a CCOO, UGT, CSIF y SATSE.

"No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas", ha añadido. "Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones", ha criticado la ministra sobre las comunidades autónomas.

Un nuevo acuerdo

En una carta, dada a conocer esta misma mañana, las 17 comunidades, "sin excepción", han vuelto a exigir a la ministra abrir un nuevo proceso de negociación del Estatuto Marco, desde sus fases iniciales, con "diálogo, lealtad institucional y voluntad de alcanzar un acuerdo".

Así se lo han trasladado en un acuerdo conjunto, "el tercero de estas características, e idéntico a los dos suscritos anteriormente por todas las comunidades", expuesto esta vez por la consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, durante la sesión plenaria del CISNS.

Conflicto enquistado

La situación actual de la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco era uno de los puntos del día de la reunión. Otro encuentro que, nuevamente, ha terminado sin consenso. "Pretender reformar el Estatuto Marco de espaldas a quienes deben aplicarlo es tan absurdo como diseñar un avión sin hablar con quienes tienen que hacerlo volar", han apuntado consejeros de salud como el cántabro César Pascual.

"Estamos viviendo en nuestras propias carnes el impacto directo y brutal sobre la asistencia sanitaria de un conflicto laboral enquistado", ha apuntado. El objetivo ahora, ha dicho Pascual, es tratar de frenar "cuanto antes" esta situación, que "compromete la capacidad de los servicios de salud y que, de prologarse mucho más, afectará irremediablemente a la calidad en la atención y la seguridad de los pacientes".

Listas de espera

Por otro lado, la ministra Mónica García ha informado de que las comunidades han solicitado más tiempo para aprobar en el CISNS la homogeneización de la información sobre las listas de espera, otro punto del orden del día.

"Estamos de acuerdo y les daremos más tiempo. Confiamos en que en septiembre podamos aprobar un texto que ya está consensuado, insisto, con sus equipos técnicos, para impulsar un nuevo real decreto que aporte transparencia y trazabilidad a las listas de espera, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas", ha señalado.