Los pacientes españoles esperan más de tres meses para una primera consulta de neurología: "Cada retraso diagnóstico supone una oportunidad perdida"

Los pacientes españoles esperan una media de 109 días (tres meses y medio) para acceder a una consulta de Neurología, lo que convierte a esta especialidad en la segunda con mayores tiempos de espera del sistema sanitario español, solo por detrás de Dermatología (127 días). Lo denuncia este martes la Sociedad Española de Neurología (SEN) que alerta de "una presión asistencial creciente" por el envejecimiento de la población y la falta de especialistas.

"Las enfermedades neurológicas son, en muchos casos, tiempo-dependientes: cada retraso diagnóstico supone una oportunidad perdida para reducir discapacidad, preservar la autonomía de los pacientes y mejorar su calidad de vida", señala el doctor Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN.

El último estudio disponible sobre la ratio de neurólogos en España, realizado por la SEN, situaba el déficit en torno a los 800 especialistas respecto a la recomendación de la Federación Europea de Sociedades de Neurología (EFNS, por sus siglas en inglés) de 5 especialistas por cada 100.000 habitantes.

El envejecimiento

"El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades neurológicas están incrementando la demanda asistencial, lo que hace imprescindible reforzar la capacidad del sistema sanitario", señala el presidente de la SEN.

La sociedad científica realiza este llamamiento coincidiendo con el Día Mundial del Cerebro, que se celebra el miércoles 22 de julio con el que la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés) busca promover la equidad en el acceso a la atención neurológica y reducir las desigualdades.

Políticas públicas

La SEN hace un llamamiento a las administraciones sanitarias para situar la salud cerebral "entre las prioridades de las políticas públicas" reforzando las plantillas de Neurología, reduciendo las demoras diagnósticas y asistenciales, garantizando la equidad territorial en el acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos innovadores, e impulsando estrategias nacionales de prevención en salud cerebral.

"Solo mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, la formación de profesionales, la promoción de la investigación y el acceso universal a la atención neurológica será posible reducir la carga global de las enfermedades neurológicas", apunta su presidente.

Enfermedades neurológicas

Además, incide, constituyen la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte y el impacto seguirá aumentando en las próximas décadas debido al envejecimiento, al incremento de la supervivencia de los pacientes y, por lo tanto, al previsible aumento de los casos de ictus, demencias, Parkinson, epilepsia, migraña o esclerosis múltiple.

Según datos de la WFN, más de 3.400 millones de personas -más del 40% de la población mundial- viven actualmente con alguna enfermedad neurológica, lo que convierte a estas patologías en la principal causa de discapacidad en el mundo y en su segunda causa de muerte, con unos 11 millones de fallecimientos al año.

El 81% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a la atención especializada es especialmente limitado: en algunas regiones de África y Asia hay menos de un neurólogo por cada millón de habitantes, y hasta el 80% de las personas con epilepsia en estos países no recibe tratamiento a pesar de existir fármacos de bajo coste.