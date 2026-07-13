El Hospital Universitari Dexeus amplía su área de Pediatría con un equipo especializado en atención de casos de alta complejidad

El Hospital Universitari Dexeus ha ampliado su área de Pediatría con un equipo de profesionales especializados para atender casos de alta complejidad. El centro ya puso en marcha a primeros de año su nueva UCI pediátrica y amplió su UCI neonatal, de nivel IIIC, convirtiéndose en la primera de la sanidad privada en Barcelona de este grado de complejidad.

El Hospital Universitari Dexeus, perteneciente al Grupo Quirónsalud, reforzó así su área de Pediatría mediante la incorporación de nuevos profesionales al equipo de especialistas ya existente en el centro para atender casos de alta complejidad.

Bajo la dirección del doctor Héctor Boix, el área de Pediatría reúne más de 40 profesionales de diferentes especialidades, entre ellas Infectología, Nefrología, Cardiología, Neumología, Hematología, Endocrinología, Medicina del Adolescente y Genética, además de hospitalización, consultas externas, cuidados intensivos, neonatología y atención intermedia.

"Nuestro objetivo es consolidar un modelo asistencial integral y multidisciplinar de referencia en el ámbito privado para la atención infantil. Esta unidad nos permite dar respuesta a pacientes que requieren un alto grado de especialización, tecnología avanzada y seguimiento continuado, siempre desde una atención centrada en el paciente y su familia", explicó el jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitari Dexeus, el doctor Héctor Boix.

Alta complejidad

Según destacaron desde el Grupo Quirónsalud, el centro cuenta con la tecnología más avanzada y las mejores instalaciones, como es el caso de la nueva UCI pediátrica, que dispone de 9 boxes individuales, dos de ellos especialmente diseñados para atender pacientes que requieren múltiples sistemas de soporte vital simultáneo. Este avance ha permitido triplicar la capacidad asistencial en cuidados intensivos pediátricos, garantizando la seguridad, la monitorización continua y la privacidad del paciente y su familia.

A ello se suma a la ampliación de la UCI neonatal de nivel IIIC, el grado de máxima exigencia asistencial, preparada para atender prematuros extremos desde la semana 23 de gestación y casos que requieren cirugía neonatal, incluida cirugía cardíaca. Cuenta con 4 nuevas habitaciones familiares individuales, que se incorporan a los 20 puestos ya existentes.

"Llevamos más de una década atendiendo casos pediátricos que requieren de una atención altamente especializada. La UCIP permite consolidar esa trayectoria con una estructura más amplia, coordinada y preparada para atender patologías críticas y procedimientos complejos", señaló el doctor Boix.

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Para ello, el centro se sitúa a la vanguardia en innovación tecnológica incorporando sistemas ECMO —oxigenación por membrana extracorpórea—, monitorización avanzada con telemetría continua, respiradores de alta gama para soporte ventilatorio invasivo y no invasivo, ecografía clínica a pie de cama, videolaringoscopia y técnicas de hemofiltración y depuración extracorpórea.