"Si siente debilidad, mareos y dolor de cabeza, siéntese al fresco e hidrátese: es un golpe de calor"

"Lo que nos debe alertar ante un golpe de calor es lo previo, la insolación; el agotamiento por calor", explica Núria Giró, médica de familia miembro de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). "Debilidad, mareo, fiebre de menos de 40 grados, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mucha sudoración y respiración más rápida", afirma la especialista. "Todos estos factores –añade– son la previa de que puede aparecer un golpe de calor". Catalunya está viviendo estos días su segunda ola de calor del verano y Barcelona ayer alcanzó su récord, con 40,9ºC.

Como explica la doctora Giró, el golpe de calor es la "consecuencia" de no ayudar a tiempo a "compensar" el calor. Consiste en el aumento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados. Los golpes de calor son "más frecuentes" en personas de "edades extremas", como los niños de menos de cuatro años —"y sobre todo de menos de uno"— y personas a partir de los 75 años —"sobre todo, a partir de los 80"—. Pero también están en riesgo las personas que trabajan al aire libre o que practican deporte.

Hidratarse y evitar el calor

"También son un riesgo los hogares no acondicionados; tenemos una población cada vez más envejecida y unas temperaturas cada vez más extremas", señala esta médica de familia, quien recomienda a las personas "hidratarse" y "evitar el calor". "Hay que protegerse del calor muy elevado de forma muy continuada, porque el cuerpo se agota de compensar esta temperatura", aconseja. También llama a la población a refrescarse, utilizar ropa amplia y ventiladores.

¿Y qué hacer cuando la persona se da cuenta de que está sufriendo un golpe de calor? "Si no estás muy mareado, hidrátate, ponte en un lugar fresco. Si estás mareada, mejor no comas. Busca un lugar fresco e hidrátate", ilustra la doctora Giró. Si la persona no es de riesgo, puede "gestionarse a sí misma". "Pero, si va a peor, es mejor que pida asistencia", subraya. Esta médica alerta de que la soledad aumenta mucho la "mortalidad", sobre todo en las personas mayores, en episodios de altas temperaturas. "Debemos estar pendientes de la gente mayor", señala.

Refugios climáticos

Una de las soluciones que se han implementado en los últimos años debido a las olas de calor, cada vez más intensas asociadas al cambio climático, son los "refugios climáticos". Bibliotecas, centros cívicos y hospitales se convierten en espacios donde estar al fresco. Este es el cuarto año que el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, se convierte en un refugio climático. "Intentamos habilitar un espacio donde, en las horas de mayor intensidad, las personas puedan venir y estar con buena temperatura e hidratación", explica por su parte la internista Esther Francia.

Pueden acudir a este refugio "todas las personas del barrio", sean o no pacientes de Sant Pau. "Además, aprovechamos esas horas para hacer actividades de educación sanitaria. Ofrecemos formación sobre nutrición, actividad física o charlas sobre problemas de memoria, caídas o insuficiencia cardíaca. Cada año hay más participación", asegura esta doctora.

También ella aprovecha para recordar cuáles son los indicios más "preclaros" de un golpe de calor: mareos, somnolencia, torpeza, despistes. "Una bajada de tensión también puede ser un signo de alerta", señala Francia. Como recuerda el propio Hospital de Sant Pau en sus redes sociales, los golpes de calor son una "urgencia vital" que comportan una "elevada mortalidad".