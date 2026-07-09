Investigación europea
Catalunya estudia cómo hacer extracciones de sangre con punciones más pequeñas y menos dolorosas para los pacientes
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B. Pérez
Un estudio europeo, liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR),el Institut Català de la Salut (ICS) y el Instituto de Investigación en Atención Primaria de Salud Jordi Gol (IDIAPJGol), busca evaluar una nueva técnica de microextracciones de sangre menos invasiva para los pacientes.
El proyecto parte de la necesidad de reducir la carga asociada a las extracciones de sangre convencionales, especialmente en poblaciones que requieren controles frecuentes o que presenta dificultades de acceso a los centros sanitarios, informan el ICS y Vall d'Hebron en un comunicado de este jueves.
La fase clínica ahora iniciada permite validar "en condiciones reales" los dispositivos y procedimientos desarrollados durante las fases previas del proyecto, que buscan reducir el dolor y las molestias, con una punción más pequeña.
Así, se recogerán muestras en los centros de atención primaria (CAP) y se evaluará su rendimiento en diferentes perfiles de pacientes y contextos clínicos, comprobando que ofrecen "la calidad y la fiabilidad necesarias" para la toma de decisiones clínicas.
Barcelona y Tarragona
Los primeros participantes ya han sido incluidos en los CAP de Roquetes (Tarragona) y Sant Martí de Provençals, en Barcelona.
En el caso de Vall d'Hebron y el IDIAPJGol, está previsto que alcancen al menos 100 participantes dentro del conjunto del estudio, que se desarrolla de forma paralela en varios países europeos bajo un mismo protocolo clínico "armonizado".
La aproximación abre la puerta a modelos de seguimiento "más centrados en el paciente", con potencial para mejorar la adherencia a los controles médicos, reducir desplazamientos innecesarios y optimizar recursos asistenciales.
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