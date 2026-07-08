Marvel, Star Wars o Mickey Mouse vencen a la ansiedad: Sant Joan de Déu incorpora resonancias magnéticas con vídeos de Disney

Mirar dibujos de Walt Disney mientras sometido a una resonancia magnética reduce en un 43% la ansiedad que sufre el niño y hasta en un 69% las interrupciones que el menor hace al técnico. Así lo demuestra un estudio en el que ha participado el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, recientemente publicado en la revista 'Pediatric Radiology'. El gran hospital pediátrico catalán ha incorporado esta "experiencia inmersiva" en sus resonancias magnéticas, pruebas que duran unos 30 minutos y que generan ansiedad y estrés en cualquier paciente, pero sobre todo en los niños. Estas resonancias magnéticas son equipos Philips equipados con Ambient Experience, una solución que integra imagen, sonido e iluminación ambiental para crear un entorno más adaptado al paciente pediátrico.

Sant Joan de Déu ha presentado este miércoles los resultados de un estudio multicéntrico europeo —que incluyó a 175 niños de entre 6 y 12 años en seis hospitales— en el que analiza cómo una experiencia audiovisual diseñada específicamente para niños puede contribuir a que la resonancia magnética pediátrica sea más cercana, comprensible y llevadera para los pacientes más pequeños. Este proyecto está dirigido, principalmente, a niños de entre 4 y 7 años.

Preparación y acompañamiento

La investigación se ha centrado en pacientes pediátricos que se someten a una resonancia magnética despiertos, una situación en la que el entorno, la preparación y el acompañamiento durante la prueba pueden influir de forma significativa en cómo viven la experiencia. "Cuando el paciente entra en una resonancia, se introduce en una especie de tubo cerrado. Nosotros le colocamos una pantalla en la que puede ver proyecciones de Disney, de cinco minutos cada una. También puede ver el tiempo que le queda para finalizar la prueba. Y puede hablar con el técnico. Tanto el niño como la familia se sienten más seguros", ha explicado Emili Inarejos, Jefe del departamento de Diagnóstico por la Imagen.

Los contenidos que se pueden ver fueron desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company y concebidos para el contexto específico de la resonancia magnética pediátrica de la mano de Philips. Así, los pacientes y sus familias pueden elegir personajes de todo el universo Disney, como Mickey y Minnie Mouse, superhéroes de Marvel, personajes de Star Wars, Princesas Disney y muchos más, que se reúnen por primera vez en un entorno diagnóstico. Se trata de contenidos específicamente elaborados para estas pruebas, como ha precisado Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica & IIG.

Experiencia audiovisual

"La resonancia magnética puede ser una prueba exigente para los niños, especialmente cuando deben permanecer inmóviles en un entorno desconocido y ruidoso", señala Inarejos. "Los resultados del estudio muestran que, en niños y niñas de 6 a 10 años, una experiencia audiovisual diseñada específicamente para el entorno de la resonancia magnética puede contribuir a reducir el estrés observado y a disminuir las pausas durante la exploración, favoreciendo un flujo de trabajo más estable para los equipos clínicos".

"En el Hospital Sant Joan de Déu, la experiencia del paciente es estratégica y, por ello, desde hace casi dos décadas desarrollamos un conjunto de actividades con objetivos de distracción y terapéuticos que facilitan el proceso de adaptación a la hospitalización y a la enfermedad, y además favorecen la recuperación y el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes", ha dicho Mercè Jabalera, directora de Calidad y Experiencia del Paciente de Sanr Joan de Déu. "La iniciativa que presentamos hoy se enmarca en el programa Hospital Amigo, que además incluye otros aspectos como una ambientación agradable para nuestros pacientes y sus familias en todos los espacios de nuestro hospital", ha añadido.

"Las historias y los personajes pueden ofrecer a los niños una conexión familiar en momentos que pueden resultarles difíciles o desconocidos", ha dicho por su parte Laura de Gràcia, responsable de RSC y Comunicación Interna de The Walt Disney Company Spain. "Esta colaboración permite trasladar ese impacto positivo al entorno sanitario de una manera diseñada cuidadosamente junto a Philips y profesionales clínicos".

Philips Ambient Experience

La colaboración entre Philips y The Walt Disney Company se centra en incorporar contenidos de Disney en entornos Philips Ambient Experience para resonancia magnética, con el objetivo de crear experiencias más familiares y reconfortantes para los niños durante la exploración. Estas experiencias se están incorporando progresivamente en entornos Philips Ambient Experience para resonancia magnética en 87 países.