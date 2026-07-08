Un estudio detecta daño arterial, sin síntomas, en pacientes con psoriasis: "La piel no cuenta toda la historia"

Las placas en la piel, los brotes o el picor son las manifestaciones más visibles de la psoriasis. Pero, ahora, los médicos piden ampliar la mirada: la inflamación que caracteriza a esta enfermedad puede tener repercusiones más allá de la piel. El estudio EDSAP, publicado en JAAD International y con participación de la Universidad Francisco de Vitoria, apunta a que la psoriasis moderada-grave se asocia con daño arterial subclínico antes de que aparezcan síntomas cardiovasculares. "La piel no cuenta toda la historia", se reseña.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica. Se manifiesta principalmente en la piel, pero puede afectar a otros tejidos. Entre ellos están las arterias, donde la inflamación mantenida puede favorecer la acumulación de colesterol en forma de placas de ateroma. Ese daño vascular puede avanzar sin provocar síntomas, señalan los autores. Además, en la psoriasis puede desarrollarse "de forma acelerada" por la inflamación sistémica característica de la enfermedad.

Síntomas cardíacos

Por eso el estudio EDSAP analiza el riesgo antes de que aparezcan síntomas cardiacos, con técnicas de imagen cardiovascular avanzadas capaces de detectar lesiones tempranas en arterias femorales, carótidas y coronarias. "La piel no cuenta toda la historia", se reseña. El 77% de los pacientes analizados presentaba placas de ateroma en la pared de las arterias estudiadas -femorales, carótidas y coronarias-, lo que se conoce como aterosclerosis subclínica, pese a no haber recibido antes un diagnóstico de enfermedad cardiovascular.

En general, se trataba de personas de mediana edad con psoriasis moderada-grave. Según Álvaro González-Cantero, dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y profesor de la Facultad de Medicina de la UFV, uno de los aspectos más importantes de este trabajo es que refuerza la necesidad de entender la psoriasis como una enfermedad sistémica.

Alta prevalencia

El estudio describe una alta prevalencia de daño vascular temprano en pacientes con psoriasis moderada-grave. Trasladado a la práctica clínica, el mensaje es que atender las lesiones cutáneas importa, pero el estudio sugiere que también conviene incorporar una mirada cardiovascular más completa.

La investigación incluyó a 120 pacientes con psoriasis moderada-grave y sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular. A todos se les realizó ecografía vascular en arterias femorales y carótidas, además de tomografía computarizada coronaria con y sin contraste. Esa combinación permitió comparar lo que ocurría en las arterias de las piernas, el cuello y el corazón.

Salud vascular

Carlota Abbad-Jaime de Aragón y Emilio Berna-Rico, autores principales del estudio, destacan que una de las fortalezas del trabajo es ofrecer una visión completa de la salud vascular. Frente a estudios previos centrados en un solo territorio arterial, EDSAP evalúa distintas áreas del árbol vascular al mismo tiempo y permite determinar si la aterosclerosis aparece de forma aislada o presenta una distribución más extensa por el cuerpo.

El objetivo no es convertir cada diagnóstico de psoriasis en "una alerta cardiológica, sino afinar el cribado", señalan los expertos

Por su parte, Leticia Fernández-Friera, jefa del Servicio de Cardiología de HM CIEC y especialista en imagen cardiovascular, señala que este tipo de técnicas de imagen pueden contribuir a identificar con mayor precisión qué pacientes necesitan pruebas más complejas. El objetivo no es convertir cada diagnóstico de psoriasis en "una alerta cardiológica, sino afinar el cribado cuando hay inflamación crónica, factores metabólicos o dudas que una escala de riesgo no resuelve".

Arterias femorales

Las arterias femorales fueron el territorio más afectado, con placas de ateroma en el 57,1% de los casos. El segundo territorio vascular más afectado fue el coronario, con placas en el 51,3%, seguido muy de cerca por las arterias carótidas, donde se identificaron placas en el 49,6%.

Además, la placa femoral mostró la asociación más fuerte con los parámetros coronarios, lo que sugiere que el estudio de este territorio podría aportar información útil para identificar de forma precoz a pacientes con mayor riesgo. Las femorales se asociaron más con la afectación coronaria. Este resultado encaja con una línea previa de trabajo del grupo.

El equipo investigador plantea que la ecografía periférica puede aportar información útil antes de recurrir a técnicas coronarias más complejas puede ayudar a "ordenar mejor el riesgo" en pacientes con psoriasis moderada-grave.