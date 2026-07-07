Un estudio catalán detecta una alta presencia del virus del papiloma humano y lesiones previas al cáncer en pacientes trasplantados de riñón

Los pacientes trasplantados de riñón presentan una alta prevalencia de infección por el virus del papiloma humano (VPH) y de lesiones anales potencialmente precancerosas, incluso en ausencia de conductas sexuales de riesgo. Así lo pone de manifiesto el estudio DIANA II, desarrollado en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), y que ha sido presentado en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET), celebrado en A Coruña.

El VPH es un virus muy frecuente que se transmite principalmente por contacto sexual y que puede causar distintos tipos de cáncer, entre ellos el anal y el de cuello de útero. En el caso de los pacientes trasplantados, la inmunosupresión crónica necesaria para evitar el rechazo del órgano favorece la persistencia de la infección y aumenta el riesgo de desarrollar lesiones, señalan los autores.

59 años de edad media

El estudio incluyó a 81 pacientes trasplantados renales, la mayoría hombres y con una media de edad de 59 años. Ninguno había sido vacunado frente al VPH ni tenía antecedentes relevantes de infecciones de transmisión sexual. A todos se les realizaron pruebas específicas para detectar el virus y posibles alteraciones celulares.

Los resultados muestran que el 18,52% de los pacientes presentaba infección anal por VPH. De ellos, el 86,7% correspondía a variantes de alto riesgo oncogénico. Además, el 20% de los pacientes infectados presentaban alteraciones en la citología anal, y un 7% desarrollaba lesiones de alto grado, consideradas precursoras de cáncer.

En mujeres, la prevalencia de infección por VPH en el cuello del útero fue menor (13,8%), aunque también se detectaron alteraciones celulares

En mujeres, la prevalencia de infección por VPH en el cuello del útero fue menor (13,8%), aunque también se detectaron alteraciones celulares. El estudio también identificó factores asociados a una mayor probabilidad de infección, como menor tiempo desde el trasplante, determinadas prácticas sexuales o un mayor número de parejas en varones.

Sin conductas de riesgo

Uno de los hallazgos "más relevantes", señalan los investigadores, es que la infección y las lesiones aparecen incluso en pacientes que no refieren conductas sexuales de riesgo, lo que refuerza la necesidad de vigilancia activa en esta población, señalan los investigadores.

Los resultados evidencian la importancia de implantar programas de cribado sistemático del VPH en pacientes trasplantados renales, tanto a nivel anal como cervical y en ambos sexos, así como de reforzar las estrategias de vacunación. Según los autores, estas medidas podrían tener un impacto relevante en la prevención del cáncer y en la mejora de la calidad y esperanza de vida de estos pacientes.