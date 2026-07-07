La AEMPS advierte de un posible fallo en una app para la diabetes que afecta al funcionamiento de las alertas nocturnas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la empresa Medtronic Ibérica S.A. (España), de un problema en la opción 'ajustar día y noche' de la aplicación para la diabetes MiniMed Go que podría provocar que algunas alertas nocturnas no se activen correctamente.

MiniMed Go es una aplicación para dispositivos móviles diseñada para comunicarse y conectarse con sensores de monitorización continua de glucosa (MCG) compatibles y con la pluma de insulina inteligente InPen. La aplicación integra en tiempo real la información procedente del sistema de MCG con los datos de la administración de insulina mediante la pluma inteligente InPen y el sensor Simplera para facilitar el seguimiento del tratamiento, explica la Agencia.

"Dosis omitida"

Según la información facilitada por la empresa, cuando la opción 'ajustar día y noche' está desactivada, es posible que las alertas 'dosis omitida' y 'corregir glucosa alta' no se activen durante la noche. Como consecuencia, el paciente o la persona usuaria podría no recibir esas alertas y omitir la administración de insulina de acción rápida si no revisa manualmente los datos en la aplicación MiniMed Go. Esto, a su vez, podría retrasar el tratamiento y aumentar el riesgo de hiperglucemia.

En concreto, detalla la AEMPS, la versión 1.1.0 de MiniMed Go incorpora la función 'ajustar día y noche', que permite personalizar límites y alertas diferentes para cada tramo. Cuando esta función está activada, las alertas 'dosis omitida' y 'corregir glucosa alta' se emiten conforme a lo previsto.

Actualizar la app

Si se desactiva la opción 'ajustar día y noche' la aplicación debería emplear la misma configuración de límites y alertas durante las 24 horas del día. Sin embargo, puede ocurrir que las alertas 'dosis omitida' y 'corregir glucosa alta' no se activen durante el período nocturno comprendido entre las 21:00 y las 6:00 horas. Para solucionar este problema, es necesario actualizar la aplicación MiniMed Go a la versión 1.2.0 o superior.

La aplicación MiniMed Go está disponible para su descarga en Apple App Store y Google Play Store. Medtronic Ibérica, señala la AEMPS, está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes y personas usuarias a través de un correo electrónico para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.