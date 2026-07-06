Sanidad asegura que la norma que regula la evaluación de las tecnologías sanitarias acelerará la innovación

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presidido este lunes el acto de presentación del Real Decreto por el que se regula la Evaluación De Tecnologías Sanitarias (ETS), aprobado en mayo por el Consejo de Ministros. La norma regula por primera vez en España un sistema coordinado para evaluar medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, terapias digitales y procedimientos clínicos.

"Cuando los procedimientos son claros y conocidos por todos, cuando el sistema es capaz de incorporar todo este tipo de evaluaciones, funciona mucho mejor. Las decisiones son mucho más sólidas y la innovación puede llegar antes con mayores garantías", ha señalado García durante la presentación del real decreto este lunes en el Ministerio de Sanidad.

El acceso de los pacientes

La titular de Sanidad ha afirmado en el acto que el real decreto apuntalará la confianza en el sistema al hacer los procesos "más independientes, homogéneos y predecibles", sin retrasar el acceso de los pacientes a la innovación.

La norma adapta el modelo español al reglamento europeo y refuerza la toma de decisiones basadas en la evidencia científica con un sistema que separa la evaluación científica de la decisión política, garantizando equidad, eficiencia y sostenibilidad para analizar medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías utilizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La financiación

Sanidad ha celebrado una jornada para presentar esta nueva norma, cuyo objetivo es regular cómo se van a evaluar las tecnologías sanitarias cuando estos análisis -que tendrán carácter preceptivo, pero no vinculante- sirvan para apoyar decisiones públicas sobre financiación, precio, incorporación a la cartera de servicios, modificación de las condiciones de uso o retirada de tecnologías sanitarias.

García ha añadido que la norma tiene una "enorme trascendencia". La ministra ha subrayado que la innovación no consiste en "incorporar todo lo nuevo", sino en integrar aquello que "realmente le da valor" a la salud de las personas de manera "equitativa".

"Decisiones ágiles"

Por su parte, el director general de Cartera Común de Servicios de Salud y Farmacia, César Hernández, ha apuntado que la norma dota por primera vez de una estructura sobre la que trabajar y conseguir elementos que permitan "decisiones ágiles". Ha subrayado que la toma de decisiones tiene que ser independiente de la evaluación, "pero también la evaluación tiene que ser independiente de todo el resto", ha añadido.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha enfatizado, por su lado, que la clave no es solo garantizar la independencia de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, sino que resulten útiles para quienes deben tomar las decisiones posteriores.

Los plazos

El sistema para la evaluación de las tecnologías sanitarias está formado por el Consejo de Gobernanza (Consejo de ETS) y dos oficinas independientes: la Oficina para la evaluación de los Medicamentos y la Oficina para la evaluación de las tecnologías sanitarias no farmacológicas

Los plazos para la finalización del informe sobre los aspectos clínicos de los medicamentos, excepto reevaluaciones, serán setenta días desde la fecha de inicio y, en todo caso, no más de quince días tras la publicación del informe por la Comisión Europea cuando proceda.

Por su parte, los plazos para la finalización del informe sobre los aspectos no clínicos de los medicamentos, excepto reevaluaciones, serán setenta días a partir de la recepción del informe sobre los aspectos clínicos. Para la finalización del informe sobre los aspectos clínicos y no clínicos de las tecnologías sanitarias no farmacológicas, excepto reevaluaciones, serán 140 días.