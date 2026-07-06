Reconversión del Sivic
Catalunya publicará un seguimiento de los diagnósticos por deshidratación y golpes de calor
Mapa de la ola de calor: estas son las zonas de España que registrarán temperaturas extremas este lunes, martes y miércoles
La segunda ola de calor del verano eleva el riesgo ante máximas por encima de los 42 grados y un peligro de incendios extremo
La web del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) de la Conselleria de Salut hará un seguimiento los diagnósticos de golpes de calor, síncopes, deshidratación y otros efectos de la exposición al calor.
Según el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, los datos se actualizarán semanalmente.
Salut Pública prevé publicar a lo largo de los próximos días la primera actualización de los datos, que incluirán información de la atención primaria y hospitalaria, y podrán filtrarse por causa o grupos de edad.
La web también mostrará la mortalidad global, ya que la tendencia es que esta aumente durante los episodios de más calor, aunque corresponderá a la mortalidad del conjunto del sistema sanitario, ya que no pueden establecerse relaciones causales con el calor semanalmente.
El funcionamiento será parecido al que ya tiene en marcha el Sivic, desde hace años, sobre gripe, el covid-19 y otras infecciones respiratorias.
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
- Estabilizado el incendio de Sant Andreu de la Barca que obligó a confinar la colonia del Palau y la calle Clavell
- Cuatro personas de la misma familia, entre ellas dos menores, mueren en un accidente de tráfico en Palencia
- Muere un turista de 28 años en una playa de México por el ataque de un cocodrilo
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Controlado el incendio en una nave de la empresa de residuos Gersa en Sant Boi de Llobregat