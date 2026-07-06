Catalunya publicará un seguimiento de los diagnósticos por deshidratación y golpes de calor

La web del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) de la Conselleria de Salut hará un seguimiento los diagnósticos de golpes de calor, síncopes, deshidratación y otros efectos de la exposición al calor.

Según el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, los datos se actualizarán semanalmente.

Salut Pública prevé publicar a lo largo de los próximos días la primera actualización de los datos, que incluirán información de la atención primaria y hospitalaria, y podrán filtrarse por causa o grupos de edad.

La web también mostrará la mortalidad global, ya que la tendencia es que esta aumente durante los episodios de más calor, aunque corresponderá a la mortalidad del conjunto del sistema sanitario, ya que no pueden establecerse relaciones causales con el calor semanalmente.

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El funcionamiento será parecido al que ya tiene en marcha el Sivic, desde hace años, sobre gripe, el covid-19 y otras infecciones respiratorias.