Rabia, hantavirus, gripe aviar o virus del Nilo Occidental: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal

Enfermedades como la rabia, la gripe aviar, el virus del Nilo Occidental, la brucelosis, la leishmaniosis, el covid-19 o, más recientemente, el hantavirus, son ejemplos de zoonosis, dolencias que pueden transmitirse entre animales y personas y representan uno de los grandes retos actuales de la salud pública. De hecho, alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos tienen origen animal.

Lo advierte la Organización Colegial Veterinaria (OCV). No se trata de "un fenómeno puntual sino de una realidad estructural que se ve agravada por la globalización, la movilidad internacional, el cambio climático, la transformación de ecosistemas y el aumento del contacto entre personas, animales y entorno", indica la corporación.

La rabia

En el caso de la rabia, aunque España mantiene desde hace décadas el estatus de país libre en mamíferos terrestres, siguen existiendo riesgos de introducción asociados a la proximidad con zonas endémicas del Magreb y a los movimientos internacionales de animales de compañía.

Casos recientes, como el detectado en Italia en un perro que había transitado previamente por España, confirman que se trata de una zoonosis de "máxima gravedad", apuntan los veterinarios que siguen reclamando la vacunación obligatoria en todas las comunidades autónomas.

Los mosquitos

En España y en el sur de Europa, además, ganan peso las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente mosquitos, como la fiebre del Nilo Occidental. La expansión de distintas especies de mosquitos y su adaptación a nuevos entornos están haciendo que estos riesgos sean cada vez mayores, alerta la OCV. A ello se suma "el impacto del cambio climático y la alteración de hábitats, que favorecen nuevas dinámicas de transmisión y obligan a reforzar la capacidad de anticipación".

Junto a ello, la leishmaniosis constituye "otra zoonosis de especial relevancia en nuestro entorno, con presencia consolidada en España y estrechamente vinculada a la expansión de vectores como los flebótomos", añade la corporación que cita un estudio que ha detectado la transmisión activa de Leishmania infantum entre perros en Barcelona.

Los veterinarios señalan que su comportamiento epidemiológico "evidencia hasta qué punto la vigilancia animal, ambiental y entomológica resulta clave para anticiparse a riesgos que afectan tanto a la salud animal como a la salud pública".

La prevención

En este escenario, reseñan, la prevención empieza antes del primer caso en humanos. La vigilancia animal y ambiental, la sanidad pecuaria, la fauna silvestre, la inspección alimentaria, los laboratorios o la investigación forman parte de una red de detección temprana que permite actuar antes, contener riesgos y reducir su impacto sanitario, social y económico.

"La prevención de las zoonosis empieza mucho antes del primer caso en humanos, y ahí la veterinaria desempeña una labor esencial que muchas veces no se ve. Reforzar la vigilancia, anticiparse a los riesgos y actuar antes de que el problema escale es una de las mayores fortalezas de la salud pública", señala Gonzalo Moreno del Val, presidente de la OCV.