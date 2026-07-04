Mujer, de más de 75 años y que vive sola en la ciudad: así es la paciente más vulnerable ante el calor

Mujer, de más de 75 años, que vive en una ciudad y sola, con patologías crónicas y polimedicada. Es el perfil de la paciente "más vulnerable" ante el calor. Lo subraya Rosa Pérez Losa, enfermera de Emergencias y coordinadora de la iniciativa 'Divulga SEMES' de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que alerta de cómo el calor puede provocar descompensaciones en las personas mayores con patologías de base, vulnerabilidad que se incrementa en las mujeres ancianas.

"Vamos a ver cómo las personas de mayor edad, que tienen ya unas patologías crónicas, se descompensan con el calor", ha indicado en una entrevista con Europa Press. Mayores, asegura, que con el calor se enferman. Las mujeres, insiste, son las más vulnerables.

Regular la temperatura

"Posiblemente, su vivienda no esté aclimatada, no esté acondicionada", por lo que es "de máxima vulnerabilidad" por encima del hombre "por muchos aspectos". Primero, señala, el género, porque ellas "tienen fisiológicamente menos capacidad de regular la temperatura" y las glándulas sudoríparas "son menos efectivas".

Las mujeres "nos deshidratamos con más frecuencia" y, "si tenemos también una menor reserva hídrica en el cuerpo, tenemos menos cantidad de agua que los hombres, a nivel fisiológico". Además, padecen "más insuficiencias cardíacas". La experta añade otro factor: "generalmente, las rentas son más bajas que las de los hombres y tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica", así como "menos entorno que los hombres de su misma edad"..

Visitas a Urgencias

Esta especialista, que ha advertido de que "en verano se incrementan las urgencias", señalando que este aumento "podría ser de entre un 10 y un 20%, fácil", de media, y hasta un 50% en "un hospital de costa", ha subrayado, no obstante, que ello "va a depender de dónde esté ubicado el Servicio de Urgencias". "Va a ser muy diferente un Servicio de Urgencias que esté, por ejemplo, en una ciudad o en un pequeño pueblo de costa, que un Servicio de Urgencias de una gran ciudad", ha explicado.

Golpes de calor, quemaduras solares, accidentes en playas, picaduras de peces araña o de medusas... son algunos de los motivos habituales de las visitas a Urgencias en verano

De hecho, ha confirmado que los centros de salud de playa, "se suelen reforzar con personal", ya que las personas "van a tener más accidentes, va a haber más golpes de calor, quemaduras solares, accidentes en playas, picaduras de peces araña o de medusas, todo ese tipo de patología". A estas causas de visita a Urgencias, de las que "los golpes de calor son la principal", se unen alergias, intoxicaciones, afonías, otitis, cistitis, cortes de digestión y ahogamientos, entre otras.

Peor el invierno

Además, se ha referido a una causa más: los accidentes de tráfico. Aunque la suma de todos esos factores, explica, no hace al verano la peor época del año a nivel de sobrecarga asistencial, que sigue siendo el invierno. La patología veraniega "se puede solucionar un poquito más rápido que una patología de invierno", ha aclarado.

Pérez Losa reivindica, finalmente, la necesidad de que las enfermeras obtengan la especialidad en Urgencias y Emergencias, como ya tienen los médicos. "Luchamos por la especialidad para, primero, tener una formación de Enfermera Interna Residente (EIR)" y, "luego, para poder tener esta especificidad y tener una formación específica".