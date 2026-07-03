El Gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que, en el próximo Consejo de Ministros, del próximo 7 de julio, se tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra español Antonio Vallejo-Nájera. "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha justificado el jefe del Ejecutivo.

"¿Cómo es posible que, en pleno 2026, un hombre que afirmaba que las mujeres tenían 'la inteligencia atrofiada' y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?", se pregunta el presidente del Gobierno en un post publicado en su cuenta de la red social X.

El psiquiatra del franquismo

Sánchez se refiere a Antonio Vallejo-Nájera, como "el psiquiatra de cabecera del franquismo conocido como el 'Mengele español' por sus despreciables experimentos sobre la limpieza de la raza. Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y, por tanto, también la igualdad política, eran mentalmente inferiores y que calificaba a las personas progresistas como enfermas".

El jefe del Ejecutivo señala que Vallejo-Nájera "dedicó su vida a buscar un inexistente 'gen rojo' que, según él, había que extirpar. Sus teorías, además, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres".

"Por todo ello", señala el presidente del Gobierno, la dictadura franquista le entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. "Una medalla de Estado no es un simple trofeo. Es el reconocimiento público de una trayectoria, de unos méritos y, por tanto, también de unos valores. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros, daremos el paso definitivo para retirarle esa condecoración", concluye Sánchez.

Psiquiatra militar

Desde el Ministerio de Sanidad han dado más detalles sobre la aprobación del real decreto por el que se revoca, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida Vallejo-Nájera Lobón, psiquiatra militar vinculado al aparato ideológico del régimen franquista. "La decisión responde a la incompatibilidad de su legado con los valores democráticos, éticos y humanos que hoy guían la sanidad pública. El ejercicio de la práctica clínica y la defensa de la salud pública deben estar siempre al servicio de las personas, de su dignidad y de sus derechos, nunca en su contra", señala el departamento que dirige Mónica García.

El Ministerio explica que Antonio Vallejo Nájera "utilizó la medicina y la psiquiatría para justificar políticas de persecución, represión y control social durante la dictadura franquista. Elaboró y difundió supuestas categorías diagnósticas que atribuían patología mental a personas y colectivos en función de su ideología, adscripción política o características sociales".

Prácticas de estigmatización

"Estas construcciones, carentes de base científica, contribuyeron a dotar de apariencia médica y científica a prácticas de estigmatización, deshumanización y desposesión de derechos, reforzando mecanismos de control social y justificando la exclusión de quienes pensaban diferente", apunta Sanidad.

Sus teorías, explica el Ministerio, "sirvieron de soporte para prácticas como la separación de menores de sus familias, su sometimiento a procesos de reeducación y la justificación de políticas orientadas a una supuesta regeneración social. Unas actuaciones que representan una grave quiebra de los principios éticos y deontológicos que deben regir toda práctica sanitaria, y contradicen frontalmente la misión que simboliza la Orden Civil de Sanidad".

Salud mental

Desde el punto de vista de la salud mental, la obra y el legado de Vallejo-Nájera "resultan incompatibles con los principios que hoy sustentan la atención psiquiátrica y psicológica en España. Frente a una concepción biologicista, estigmatizadora y excluyente, el actual modelo de salud mental se fundamenta en los derechos humanos, la autonomía de las personas, la inclusión y el respeto a la diversidad".

La revocación de la Gran Cruz de Sanidad concedida a Antonio Vallejo-Nájera constituye "un acto de memoria, justicia y reparación. Supone, además, un reconocimiento a las víctimas de prácticas que nunca debieron encontrar amparo en el ámbito sanitario".

La medida concluye el departamento, "se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos".