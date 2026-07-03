Salut prevé que la primaria resuelva las solicitudes de dependencia en menos de 60 días a partir de diciembre

El comité de expertos Cairos, formado por profesionales sanitarios a los que la Conselleria de Salut encargó hace dos años reformar la sanidad pública catalana, prevé que los centros de salud integral de referencia —los CSIR, como están pasando a llamarse los centros de atención primaria (CAP)— resuelvan las solicitudes de dependencia en menos de 60 días en diciembre de este año y que esta práctica se extienda a toda Catalunya para diciembre de 2027.

El presidente del Cairos, Manel del Castillo, ha presentado este viernes ante los periodistas el balance de las medidas implementadas por el comité en los últimos dos años y ha destacado que la prueba piloto del CSIR de Vic (Barcelona) ha logrado resolver en 45 días de media las solicitudes del grado de dependencia, frente a la media catalana de 397 días.

La prueba piloto ha beneficiado a "alrededor de 100 personas" y ha incorporado la resolución de grado y el plan de atención individualizada (PIA) en una única visita. Además, el presidente ha destacado también que todas las medidas impulsadas por el Cairos respecto a los CSIR, un total de 25, ya están en marcha.

Valoración de las medidas

Sin embargo, como ha reconocido el propio Del Castillo, las medidas implementadas por el Cairos tienen, por el momento, unos resultados "modestos". No son malos, pero tampoco se está viendo una mejoría inapelable, aunque Del Castillo defiende que se necesita tiempo para verla. Así por ejemplo, un 75,6% de los pacientes de estos nuevos CSIR están siendo visitados en menos de 48 horas. Pero en los antiguos CAP este porcentaje es del 75%. "Es una mejoría mínima, pero al medir las cosas de esta manera vemos que no estábamos tan mal", ha defendido Del Castillo.

Sin cifras en la mano, también ha dicho que hay una "reducción" de las listas de espera que están "fuera de plazo". "Esto es porque la primaria ha racionalizado las derivaciones. Hay un pacto entre hospitales y primaria decidir cuántas derivaciones se hacen al año", ha dicho. Esto, ha asegurado, mejora la coordinación y reduce las visitas sucesivas en todas las especialidades.

Asimismo, según los datos del Cairos, la satisfacción de los usuarios se sitúa en un 58,1 en una escala que va desde -100 hasta 100, ante lo que el presidente se ha mostrado "no triunfalista, pero sí satisfecho".

Preguntado por el malestar del colectivo médico y por las últimas movilizaciones, ha respondido que no se resolverá solo con medidas laborales como jornadas o salarios —aunque también entiende que son importantes— sino organizativas: "El principal problema que detecta Europa es la crisis del profesionalismo".