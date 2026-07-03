La investigación fetal avanza en Barcelona: la oveja Gaia, nacida prematura y criada en una placenta artificial, tiene ya 13 meses: "Es un proyecto disruptivo"

La placenta artificial —o incubadora líquida— de los hospitales Sant Joan de Déu y el Clínic ha logrado incrementar a los 21 días la supervivencia, en buenas condiciones, de un modelo ovino de prematuro extremo. Puede parecer poco, pero a estas edades gestacionales, cada día de supervivencia reduce un 2% la mortalidad y otro 2% las secuelas. Este proyecto, además, ha conseguido obtener neonatos viables tras su nacimiento en la incubadora líquida: gracias a esta tecnología, la oveja Gaia, que nació prematura, tiene ya 13 meses y presenta un neurodesarrollo normal. Esta placenta artificial es un proyecto experimental denominado 'fetaLife' y desarrollado por BCNatal Fetal Medicine Research Center, vinculado a los dos hospitales citados y a la Universitat de Barcelona. BCNatal, después del Children's Hospital of Philadelphia (EEUU) —que ha conseguido 28 días de supervivencia—, el segundo centro del mundo en lograr algo así.

Esta placenta artificial no trabaja todavía con prematuros "reales", sino con modelos experimentales, en los que ya ha alcanzado más de 13 meses de supervivencia posnatal en la oveja Gaia —el equivalente, en un humano, serían 15 años— con buenos resultados de neurodesarrollo. "Hemos creado una capa de tecnología extraordinaria para hacer una cosa muy difícil: engañar a la naturaleza y conseguir que el feto no sepa que ha salido del útero de la madre y se pueda seguir desarrollando como un feto dentro de una incubadora líquida", ha dicho el doctor Eduard Gratacós, director de BCNatal. "Hemos demostrado que podemos sacar a estos fetos y hacerlos vivir. Hemos demostrado que puede usar en fetos de menos de 600 gramos", ha añadido. Calcula que "en dos o tres años" —y siete u ocho millones de euros más— se podría utilizar en humanos.

Según el gerente de Sant Joan de Déu, Miquel Pons, "la incubadora líquida es un proyecto totalmente disruptivo, que está llamado a cambiar el protocolo estándar de tratamiento de la prematuridad extrema". Por su parte, el director general del Clínic, Josep Maria Campistol, ha dicho que este es un proyecto "con muchos años de dedicación". Los resultados científicos presentados este viernes demuestran que este dispositivo es "viable" y que podrá utilizarse, en un futuro, en humanos. Como ha ejemplificado Gratacós, cuando hace décadas se empezaron a hacer los primeros trasplantes de corazón, el paciente sobrevivía "días" pero hoy es una técnica que "salva la vida a la gente".

La transición neonatal

Esta incubadora líquida también ha comprobado que la transición neonatal es posible. La transición neonatal es un proceso similar al "nacimiento" del feto, en el que pasa de la incubadora líquida a la vida extrauterina y comienza a usar sus pulmones como cualquier recién nacido, como ha explicado la coordinadora médica de BCNatal, Elisenda Eixarch. El proyecto ha realizado ensayos que han permitido obtener neonatos viables tras su mantenimiento en la incubadora líquida. En un caso concreto, el de la oveja Gaia, que ahora tiene más de un año de vida, se ha estudiado el neurodesarrollo a largo plazo y se han obtenido resultados normales.

Se trata de un "hito" en este proyecto científico de gran complejidad, impulsado por la Fundación La Caixa con 7,65 millones de euros. Su objetivo aumentar la supervivencia y, sobre todo, reducir las secuelas graves que afectan a la mayoría de los recién nacidos prematuros más extremos, es decir, aquellos que nacen con seis meses o menos. Un 10% de los partos son de prematuros extremos —tienen seis meses o menos— y su supervivencia es baja. Según Pons, la prematuridad extrema es un problema "cada vez más ingente". "Es una patología altamente compleja, con una mortalidad no despreciable y con muchísimas secuelas", ha añadido Pons.

Imagen de la placenta artificial con una oveja prematura dentro. / Marc Guillen

¿Qué es una incubadora líquida?

Una incubadora líquida es un sistema en el que un neonato muy prematuro puede vivir de forma parecida a la vida uterina, lo cual constituye una solución más natural. El prototipo desarrollado por BCNatal, del que ya se han realizado varias versiones, incluye un entorno líquido y permite al prematuro seguir desarrollándose conectado a un sistema de circulación extracorpórea a través de su cordón umbilical.

Las mejoras tecnológicas y el gran avance en los protocolos de soporte médico —que incluyen la administración de nutrición, hormonas y otras medicaciones y que prevén los posibles escenarios clínicos y las actuaciones médicas necesarias para revertirlos— han permitido mejorar la supervivencia en el sistema y lograr una transición neonatal exitosa. Dicha transición simula los pasos previstos para su aplicación futura en humanos: traslado de la incubadora líquida a una incubadora convencional en el momento en que los órganos hayan madurado.

Además del proyecto 'fetaLife' de BCNatal, en este momento solo hay cuatro grupos en el mundo —uno en Filadelfia y otro en Michigan (Estados Unidos), un consorcio entre Australia y Japón, y otro en Toronto (Canadá)— que han desarrollado modelos experimentales similares y han logrado avances significativos en los últimos años.

Una oveja prematura cuidada en la placenta artificial de BCNatal. / Marc Guillen

¿Qué son los recién nacidos prematuros?

Aunque más del 90% de los embarazos llegan a término con normalidad, la vida fetal sigue siendo una de las fases más importantes en el desarrollo del ser humano. Uno de los principales problemas no resueltos aún es la prematuridad extrema —seis meses o menos—, una casuística que afecta a 25.000 familias cada año solo en Europa. La supervivencia en prematuros extremos, incluso en unidades de excelencia, es baja —entre el 25% y el 75 %—, y una proporción relevante de los supervivientes presenta secuelas importantes de por vida.

Antes de los seis meses de embarazo, los pulmones, los intestinos y el cerebro del feto están poco desarrollados y no preparados para funcionar correctamente. Un recién nacido prematuro extremo es, en realidad, un feto que debe sobrevivir en un entorno muy antinatural. Con menos de mil gramos de peso, estos recién nacidos precisan soporte respiratorio y alimentación por vía intravenosa para mantenerse con vida, pero esto puede provocar complicaciones y tener un impacto en su vida futura. Por ello, la incubadora líquida puede ser una solución que mejore la calidad de vida de estos neonatos.