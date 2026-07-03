Catalunya y Madrid, las únicas comunidades que han implantado con éxito el certificado médico de defunción electrónico

Catalunya y la Comunidad de Madrid, son las únicas comunidades que han implantado "con éxito" el certificado médico de defunción electrónico. La Organización Médica Colegial (OMC) ha hecho este viernes "un llamamiento firme" a las instituciones públicas, tanto estatales como autonómicas, para completar la implementación en todo el territorio nacional.

Este proyecto, en el que la organización viene trabajando desde hace años junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Justicia, se encuentra operativo en las mencionadas comunidades, pero la OMC pide reforzar su uso en el resto de España "para eliminar asimetrías regionales".

Objetivo prioritario

Para la OMC la generalización del certificado es "un objetivo prioritario dentro de su hoja de ruta de transformación digital". La entidad pide "un compromiso político coordinado para evitar una brecha digital en la gestión de un acto médico tan trascendental como es la certificación de la defunción".

El sistema acredita al instante la identidad y la colegiación del médico, al incorporar la firma electrónica

El certificado sustituye al modelo tradicional en papel por un entorno digital blindado. El sistema acredita al instante la identidad y la colegiación del médico, al incorporar la firma electrónica, "lo que aporta seguridad jurídica al profesional ante cualquier intento de intrusismo. En el ámbito estatal, la herramienta se consolida como un elemento clave en la lucha contra el fraude", reseña la organización.

La conexión directa y automatizada de los datos con el Ministerio de Interior y el INE agiliza la trazabilidad legal y administrativa, aportando "rigor y transparencia". El certificado permite el análisis de datos de mortalidad y causas de fallecimiento en tiempo real. "Esta capacidad es estratégica para el diseño de políticas sanitarias basadas en la evidencia, así como para la planificación epidemiológica eficiente", añade la OMC.

Gestiones burocráticas

Además, el registro digital elimina desplazamientos y gestiones burocráticas "innecesarias para los ciudadanos, agilizando trámites urgentes y protegiendo a las familias en momentos de máxima sensibilidad y vulnerabilidad".

Para Tomás Cobo, presidente de la OMC, el certificado "no es una propuesta de futuro, sino un proyecto consolidado por la OMC desde hace años. No podemos permitir una sanidad a dos velocidades. Es urgente que las administraciones se impliquen para unificar un sistema que blinda legalmente al médico, protege a los ciudadanos y hace más eficiente el Sistema Nacional de Salud y al Estado".