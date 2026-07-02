El Sindicato de Enfermería denuncia el cierre de más de 10.000 camas en los hospitales en verano, 1.500 en Catalunya

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado el cierre de más de 10.000 camas en los hospitales de las diferentes comunidades autónomas durante los meses de verano. Un problema recurrente todos los años que empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal, recuerda la organización. Con los datos recabados, en Andalucía se cerrarán, 2.125 camas; 1.500, al menos, en Catalunya; unas 700 en Castilla y León; 600 camas en Galicia y 595 en Aragón. Por su parte, en Euskadi son 430, y en Asturias, el cierre previsto es de 400.

En el caso de Extremadura son 260 las camas cerradas; 200, al menos, en Murcia; 142 en Cantabria; y otras 142, al menos, en Castilla-La Mancha, así como 123 en Navarra. En Canarias, solo se ha podido recabar el dato de 72 camas en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que en Baleares son 50, y un total de 34 en La Rioja.

Con las estimaciones que SATSE maneja de otros veranos -el sindicato critica que no ha conseguido cifras oficiales de la Comunidad Valenciana y Madrid-, el cálculo de cierre de camas a nivel estatal se situaría en más de 10.000.

Falta de profesionales

La situación, explica SATSE, se produce porque los hospitales no cuentan con el personal sanitario suficiente para sustituir a los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia. Recalca que las consejerías de Sanidad recurren a la "salida fácil" de cerrar camas en lugar de realizar una planificación adecuada de las necesidades de personal en cualquier época del año.

Otros problemas del verano, apunta el sindicato, son la suspensión de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, la cuales se retrasan hasta que acaba el periodo estival, y el cierre de algunos centros de salud durante las tardes de verano en aquellas autonomías donde sí se ofrece este servicio de manera habitual a lo largo de todo el año.

Las enfermeras

En el caso de las enfermeras, el porcentaje de profesionales que no se sustituye en verano llega hasta el 40-50% en el caso de alguna comunidad, lo que supone realizar el doble de trabajo con el mismo tiempo y recursos. Esta "precaria realidad laboral" aumenta los casos de estrés, ansiedad, burn-out y otros problemas relacionados con la sobrecarga, señala el sindicato.

El sindicato rechaza también "el argumento esgrimido por las administraciones de que miles de personas se van de vacaciones y no requieren de atención en hospitales y centros de salud". Y recuerda que España aumenta, año tras año, la afluencia de visitantes, no solo en las zonas costeras sino en otros puntos de la geografía "y, en todos los casos, se encuentran a menos profesionales sanitarios y una peor atención".