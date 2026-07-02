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INFORME DE SANIDAD

Los hospitales y las farmacias duplican el consumo de medicamentos biosimilares en cinco años

El volumen en hospitales pasó de 2,4 a 4,9 millones de envases entre 2020 y 2025, mientras que en farmacias creció de 1,3 a 2,7 millones

Las farmacias ya no usarán ni cúter ni celo para pegar el cartón de los medicamentos: Sanidad eliminará el cupón precinto

Estantes en una farmacia.

Estantes en una farmacia. / Archivo / EP

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Nieves Salinas

Nieves Salinas

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El uso de medicamentos biosimilares ha experimentado una "expansión notable" en todo el Sistema Nacional de Salud. Así lo subraya el Ministerio de Sanidad, que ha publicado el informe 'Adopción de medicamentos genéricos, híbridos y biosimilares en el Sistema Nacional de Salud', un estudio del periodo 2020-2025 que posiciona a estos fármacos como "piezas clave" para la sostenibilidad del sistema público. El volumen de biosimilares en hospitales pasó de 2,4 a 4,9 millones de envases entre 2020 y 2025, mientras que en farmacias creció de 1,3 a 2,7 millones.

Un medicamento biológico similar (comúnmente denominado medicamento biosimilar) es un fármaco equivalente en su estructura molecular, actividad farmacológica, eficacia y seguridad a otro biológico, denominado medicamento de referencia, autorizado en el espacio económico europeo (EEE), cuya patente ha vencido y del que existe una amplia experiencia de uso clínico.

Oncología

Con datos del informe de Sanidad, en el ámbito hospitalario, el número de moléculas con biosimilar disponible creció de 14 a 22 en cinco años. Actualmente, estos fármacos representan el 81,5% de los envases en mercados competitivos, habiéndose incrementado el número de envases consumidos de 2,4 a 4,9 millones en cinco años.

Sanidad destaca el comportamiento en Oncología, donde los biosimilares de moléculas como bevacizumab o eculizumab superan el 90% de cuota de mercado en menos de tres años desde la salida al mercado del primer biosimilar.

En las farmacias

En las oficinas de farmacia, aunque el catálogo es más reducido, el volumen también se duplicó hasta los 2,7 millones de envases. El informe señala que, a pesar de la ausencia de sustitución automática en este canal, el biosimilar sigue ganando terreno "de forma gradual y sostenida".

Los medicamentos genéricos e híbridos siguen siendo la base cuantitativa del ahorro del gasto farmacéutico, se apunta. En los hospitales, su penetración en importe alcanza el 69,5%, impulsada por la rápida adopción de fármacos de alto impacto como la lenalidomida o la abiraterona. El volumen de envases en el ámbito hospitalario aumento de 19,8 millones a 31,4 millones entre 2020-2025.

Suministro

Por su parte, en las farmacias se dispensaron 602,2 millones de envases de genéricos e híbridos en 2025, manteniendo una cuota estable del 59,8%. El informe destaca que el 90% de este incremento en farmacias proviene de moléculas ya consolidadas, lo que demuestra "la madurez" de estos mercados.

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Más allá del ahorro económico, Sanidad destaca que disponer de una red diversificada de fabricantes de genéricos y biosimilares "refuerza la resiliencia del suministro farmacéutico" ante posibles interrupciones en las cadenas globales.

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