La Agencia Europea de Medicamentos recomienda la retirada de avacopan, un fármaco para dos enfermedades raras que causa daño hepático

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado retirar la autorización de comercialización de Tavneos (avacopan). El fármaco, indicado para dos enfermedades raras de los vasos sanguíneos, dejará de estar autorizado en la Unión Europea, por estar asociado a un aumento del riesgo de daño hepático, según informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) .

El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia europeo (PRAC, por sus siglas en inglés), del que forma parte la AEMPS, ha establecido nuevas recomendaciones respecto al riesgo de daño hepático y de síndrome de los conductos biliares evanescentes (una enfermedad poco frecuente en la que los conductos biliares de menor calibre del interior del hígado se dañan y desaparecen con el tiempo) asociado a avacopan, el principio activo de Tavneos.

Desenlace mortal

El comité de la Agencia Europea de Medicamentos inició una revisión de los datos disponibles tras la notificación de una serie de casos de dichas entidades clínicas con desenlace mortal. Según detalla la AEMPS, la revisión reveló que, en la mayoría de los casos, el daño hepático se produjo en los tres primeros meses tras el inicio del tratamiento, principalmente entre el primer y el segundo mes.

Avacopan se usa, junto con rituximab o ciclofosfamida, para el tratamiento de adultos con formas graves y activas de granulomatosis con poliangeítis o ponliangeítis microscópica, dos enfermedades inflamatorias poco frecuentes que afectan a los vasos sanguíneos.

Lesión hepática

El riesgo de hepatotoxicidad, incluida la lesión hepática inducida por fármacos (DILI) y el síndrome de los conductos biliares evanescentes, ya era conocido y estaba recogido en la ficha técnica de avacopan. Sin embargo, tras esta revisión, el PRAC ha incorporado varias medidas adicionales como realizar pruebas de función hepática al menos cada dos semanas durante los tres primeros meses de tratamiento y cada cuatro semanas, durante los tres meses siguientes.

También, considerar la interrupción definitiva del tratamiento ante cualquiera de las siguientes situaciones: incremento de la fosfatasa alcalina (ALP) dos veces o más el límite superior de normalidad (LSN), cuando el origen del aumento sea hepático o presencia de síntomas clínicos del síndrome de los conductos biliares evanescentes como ictericia o prurito. Se aconseja, asimismo, suspender el tratamiento "de forma inmediata y definitiva" ante la sospecha diagnóstica de síndrome de los conductos biliares evanescentes.

Pruebas de control

Estas medidas se añaden a las recomendaciones vigentes sobre las pruebas de control hepático previas al inicio del tratamiento y a los criterios para la suspensión basados en los niveles de enzimas hepáticas AST y ALT, que no se han modificado, especifica la AEMPS.

La información actualizada se incorporará a la ficha técnica y al prospecto de avacopan, y se podrán consultar en el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA). Estas recomendaciones, concluye la Agencia, se emiten sin perjuicio de la revisión que la EMA está llevando a cabo sobre el medicamento para evaluar la integridad de los datos del ensayo clínico principal, así como de las conclusiones que puedan derivarse de dicha revisión