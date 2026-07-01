Salut da por solucionados los problemas del aire acondicionado en algunos CAP de Barcelona que superaron los 30ºC

El Institut Català de la Salut (ICS) da por solucionados los problemas de aire acondicionado que, en los últimos días, han hecho que algunos centros de atención primaria (CAP) de Barcelona, como el CAP Sanllehy o el Sant Rafael, estuvieran a 30 grados centígrados. Según explican fuentes del ICS a EL PERIÓDICO, el organismo tuvo constancia de estos problemas el martes y hoy ya están arreglados. Las incidencias durante estas primeras semanas de calor han sido, según el ICS, "puntuales y localizadas".

El sindicato de enfermería Satse Catalunya ha denunciado las altas temperaturas de algunos CAP de Barcelona. En un comunicado de ayer, el sindicato señalaba, por ejemplo, que en el CAP Sanllehy la temperatura interior oscilaba entre los 28 y los 32 grados debido a un sistema de aire acondicionado deficiente, mientras que en el CAP Sant Rafael la temperatura era aún más extrema, entre 35 y 40 grados, porque se está instalando un nuevo equipo. La organización sindical advierte de que el año pasado ya hubo incidencias y afirma que la situación afecta tanto a los profesionales sanitarios como a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía. SATSE ya ha trasladado la incidencia a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, pero considera que el sistema actual es "poco ágil e insuficiente".

Sin embargo, según el ICS, "esta mañana ya ha sido solucionada" la incidencia en las máquinas de refrigeración del CAP Sanllehy, mientras que se han realizado "cambios de climatización" del CAP Sant Rafael. "Ante el aumento de las temperaturas, los técnicos realizan una revisión periódica de los sistemas de climatización de los espacios para identificar necesidades de mejor", aseguran fuentes del ICS.

Críticas del sindicato

Sin embargo, el sindicato insiste en que no se trata únicamente de reparar averías puntuales, sino de garantizar un mantenimiento preventivo y una respuesta rápida que aseguren unas condiciones ambientales adecuadas en los centros sanitarios. Por todo ello, SATSE reclama una revisión "integral y periódica" de los sistemas de climatización de los CAP, una actuación "inmediata" ante cualquier incidencia y un plan preventivo.

Marta Rúbies, delegada de SATSE en el CAP Sanllehy, denuncia que las elevadas temperaturas dificultan la concentración de los profesionales, pueden interferir en el desarrollo normal de determinadas pruebas y agravan el malestar de los pacientes, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. "Cuando la temperatura dentro de un CAP alcanza los 32 grados, se pone en riesgo el bienestar de las personas y la calidad de la atención", señala.