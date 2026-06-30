Centro monográfico del cáncer
El Institut Català d'Oncologia releva a sus jefes económicos tras irregularidades en la contratación
Dimite el director del Institut Català d'Oncologia por los pagos de farmacéuticas sin declarar
El director del Institut Català d'Oncologia recibió pagos de farmacéuticas que no declaró
Una empresa fundada por el director del ICO organiza jornadas de cáncer patrocinadas por farmacéuticas
El Institut Català d'Oncologia (ICO), centro público y monográfico sobre el cáncer en Catalunya y de referencia para más del 50% de los pacientes adultos, relevó el pasado jueves a sus dos máximos responsables económicos, según ha avanzado 'eldiario.es', tras una investigación de este medio que reveló diversas irregularidades en la gestión financiera y contractual del ente.
La dirección general informó a sus empleados que había cesado a la directora de gestión económica, Marta A., así como a su 'número 2', el jefe del servicio económico y financiero, Carles L. Según 'eldiario.es', la directora de gestión económica ha sido despedida y se abrirá un proceso para cubrir su vacante. Su segundo dejará de tener un puesto de responsabilidad en las finanzas de la entidad y pasará al área de Sistemas de información e Inteligencia Artificial para iniciar el proceso de digitalización de la gestión económica.
En enero, una investigación de 'eldiario.es reveló que bajo la anterior dirección el ICO troceó un gran número de contratos entre 2023 y 2025 —de manera "irregular", según concluyó una investigación interna— para esquivar los preceptivos concursos públicos.
Buena parte de los contratos estaban relacionados con las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El organismo, a su vez, pagó por duplicado servicios que ya tenía licitados.
La investigación interna por esos hechos apuntó a una "negligencia grave" en la gestión presupuestaria del ICO, cuya financiación depende íntegramente del Govern, y confirmó que la "gestión inadecuada" del dinero de la entidad había implicado sobrecostes "excesivos y descontrolados" para el erario público.
Este diario ha intentado ponerse en contacto con el ICO, que no ha confirmado ni desmentido esta información.
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