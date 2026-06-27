Lluís Servià, intensivista del Hospital Arnau de Vilanova (Lleida): "Nos preocupan los ahogamientos, las zambullidas y los deportes de aventura"

El perfil y la temporalidad del paciente con trauma grave en España está cambiando. Lo asegura Lluís Servià, intensivista del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en un verano en el que, más allá de los accidentes, fatídicamente ya hay que anotar varias muertes por ahogamientos y zambullidas. El aumento de la movilidad en vacaciones dispara los siniestros de tráfico (coches, motos y bicicletas), asegura, pero los intensivistas también quieren poner foco en esa "realidad emergente" que les inquieta y mantiene alerta: el cada vez mayor número de percances relacionados con actividades al aire libre y deportes de aventura.

"Nos preocupan especialmente los ahogamientos en piscinas, ríos, embalses o en el mar, y las lesiones medulares producidas por saltar desde alturas elevadas, así como otros deportes de aventura", señala el intensivista a EL PERIÓDICO.

"Aunque en números totales son pocos casos, suelen tener gran repercusión social", afirma sobre este tipo de sucesos. En la mayoría de los casos, añade, se producen en personas muy jóvenes con "consecuencias devastadoras tanto en términos de mortalidad, como en el deterioro de la calidad de vida posterior en los pacientes que sobreviven", añade.

Motos

Históricamente, explica el médico, el periodo de verano siempre ha concentrado "un aumento muy significativo" de los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos por causas traumáticas. Detrás, tradicionalmente, figuran los siniestros de tráfico. Destaca el aumento de los accidentes de moto, "que se han convertido en la primera causa de ingreso, superando a los coches".

Este tipo de accidentes, especialmente los de moto, "son producidos por un mecanismo de alta energía con un alto balance lesional. Son pacientes politraumatizados en diferentes áreas anatómicas", relata el intensivista. En estos siniestros, sobresale el traumatismo craneoencefálico por su alta mortalidad.

Mortalidad

Una parte muy importante de estos siniestros veraniegos, continúa, se producen fuera de los grandes núcleos urbanos. Suceden en zonas costeras y en entornos rurales alejados de los hospitales de alta complejidad.

"Es sumamente importante en estos casos la rápida asistencia por parte de los equipos de emergencia en entornos alejados y de difícil acceso, así como la comunicación fluida entre centros hospitalarios para garantizar el traslado seguro y eficiente de los pacientes en función de la gravedad y complejidad de sus lesiones" señala el doctor Servià.

Más graves

Los accidentes más graves del verano relacionados con el medio acuático generalmente se asocian con ahogamientos que inducen una parada cardiorrespiratoria. En estos casos, es fundamental una rápida actuación de los socorristas y los servicios de emergencia. "Es vital iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar para la recuperación del paciente, aunque por desgracia se pueden producir lesiones irreversibles desde un punto de vista cerebral o incluso la muerte por anoxia cerebral", reseña el médico.

Habla también de saltos desde alturas elevadas o zambullidas tirándose de cabeza donde el mecanismo principal es un traumatismo cervical que puede producir una lesión medular que, en la mayoría de casos, son irreversibles. En algunos casos, acaban en tetraplejia.

Regristro de trauma

Precisamente para conocer mejor el tipo de traumas a los que se enfrentan en las unidades de intensivos, concluye, existe el Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI). Se trata de una herramienta científica clave que recopila datos epidemiológicos y clínicos sobre el paciente con trauma grave ingresados en estas unidades. Una iniciativa auspiciada desde el grupo de trabajo de Trauma y Neurocríticos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC),

Actualmente, el registro cuenta con más de 20.000 pacientes, incluidos desde hace más de 10 años. Colaboran más de 100 investigadores "Nos permite identificar tendencias, mejorar la calidad asistencial y diseñar estrategias de prevención basadas en la evidencia real", concluye el doctor.