Autorización regulatoria
Sant Joan de Déu ya es el primer hospital español que fabrica terapias génicas y celulares para Europa
La Plataforma de Terapias Avanzadas del gran centro pediátrico catalán producirá hasta 150 terapias CAR-T al año
Sant Joan de Déu impulsa una red pública de hospitales europeos para fabricar terapias CAR-T contra el cáncer
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B. Pérez
El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ya está listo para empezar a fabricar terapias CAR-T contra el cáncer que irán destinadas tanto a otras comunidades de España como a países de Europa. Su Plataforma de Terapias Avanzadas (PTA) ha obtenido la acreditación MIA (Manufacturing and Import Authorization), la autorización regulatoria que habilita a un centro a operar con estatus de laboratorio farmacéutico para la producción y distribución de medicamentos de terapia avanzada. Esta plataforma alcanzará una capacidad de producción de hasta 150 terapias CAR-T al año, lo que ampliará significativamente el acceso a este tipo de tratamientos avanzados.
Esta certificación otorga capacidad legal para producir medicamentos destinados a otros centros y compañías farmacéuticas y exportarlos a otros países de la Unión Europea. Sant Joan de Déu se convierte, así, en el primer hospital español cuyas salas blancas pueden operar con este alcance industrial y de exportación europea. Además, el hospital pasa de producir medicamentos para sus propios pacientes a convertirse en un nodo de fabricación de referencia para hospitales, grupos de investigación y compañías farmacéuticas a escala europea.
¿Qué son las terapias avanzadas?
Las terapias avanzadas incluyen las terapias génicas, que son las que introducen, corrigen o modifican genes para tratar la causa de una enfermedad; las terapias celulares —entre las que se incluyen las CAR-T—, que utilizan células que han sido seleccionadas, cultivadas o modificadas para restaurar una función o combatir una enfermedad; y las terapias de ingeniería de tejidos que regeneran, reemplazan o reparan tejidos dañados.
Todas ellas representan una nueva generación de tratamientos dirigidos a abordar enfermedades complejas y a menudo sin alternativas terapéuticas efectivas, especialmente en el ámbito de las enfermedades minoritarias, las enfermedades inmunológicas y las enfermedades onco-hematológicas. Así, esta acreditación consolida el posicionamiento de Sant Joan de Déu como un centro de referencia en el ámbito de las terapias avanzadas y la medicina de precisión.
Esta acreditación avala que la plataforma cumple los requisitos establecidos para garantizar la calidad, trazabilidad y seguridad de los procesos de producción, aspectos esenciales para asegurar que los tratamientos desarrollados cumplen con los estándares regulatorios necesarios para su aplicación clínica. Todo ello resulta imprescindible para impulsar ensayos clínicos académicos y facilitar que nuevos tratamientos lleguen a los pacientes.
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