Can Ruti prueba una terapia de plasma para recuperar el olfato tras el covid

El Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) se ha convertido en uno de los primeros centros de España en probar una terapia basada en la inyección de plasma rico en plaquetas para recuperar el olfato perdido por el covid-19. En Can Ruti se encuentra la prestigiosa Unidad de Covid Persistente.

El tratamiento ya se ha ensayado en una decena de pacientes, todas mujeres de entre 40 y 70 años, según ha informado el centro hospitalario este jueves en un comunicado.

La técnica consiste en aplicar el plasma del propio paciente con anestesia local en la parte superior de las fosas nasales para estimular el epitelio olfativo, el tejido encargado de detectar los olores.

El proceso, que dura menos de una hora y no requiere ingreso, se dirige a personas vinculadas al programa de covid persistente que no habían logrado mejoras con el entrenamiento convencional.

El protocolo médico de la Unidad de Olfato prevé evaluar los resultados de la regeneración del tejido en un periodo de entre tres y seis meses tras la infiltración.

La pérdida repentina de la capacidad olfativa afectó al 20% de los contagiados de covid-19 en Catalunya y un 10% de ellos sufre secuelas crónicas.

El hospital advierte de que este trastorno genera graves riesgos de seguridad, como no detectar fugas de gas o alimentos en mal estado, además de aislamiento social.