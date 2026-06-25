El Hospital de Bellvitge, referente en la investigación de 390 enfermedades raras

Si el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona es el referente en enfermedades raras pediátricas, el de Bellvitge lo es en el ámbito adulto. Su centro de investigación, el Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), es el impulsor del programa Remma Bellvitge, una iniciativa "pionera" en toda España puesta en marcha este año para potenciar la asistencia y la investigación de las enfermedades minoritarias. Un ejemplo es el angioedema hereditario, que afecta a una de cada 50.000 personas.

Las enfermedades minoritarias son aquellas que afectan a menos de una persona por cada 2.000; es decir, son muy poco frecuentes, están poco estudiadas y muchas no tienen tratamiento. Sin embargo, existen más de 7.000 y, en conjunto, afectan a millones de personas. Han sido declaradas una prioridad de salud tanto a escala global como estatal. De media, un paciente con una enfermedad minoritaria puede esperar seis años de visitas médicas para recibir un diagnóstico.

390 enfermedades minoritarias

El programa Remma Bellvitge nació para potenciar la investigación traslacional –área científica que lleva los avances del laboratorio a la práctica clínica– en estas patologías, aprovechando la excelencia clínica e investigadora de los profesionales del Campus Salut Bellvitge. Este programa cataliza la investigación en más de 390 enfermedades minoritarias del adulto. Entre otras, se incluyen enfermedades neurológicas, musculares, respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, oftalmológicas, sistémicas y reumatológicas, nefrológicas, digestivas, biliopancreáticas y oncológicas hereditarias.

En el programa trabajan 46 investigadores principales integrados en 23 grupos de investigación del Idibell. Además, también participan más de 200 profesionales del campus especializados en nutrición, rehabilitación y fisioterapia, psicología, genética y genómica, farmacología y farmacia clínica. Todos ellos colaboran en equipos interprofesionales para crear sinergias y avanzar en la investigación y el abordaje integral de estas patologías.

"Con el programa Remma queremos encontrar sinergias entre los distintos grupos del Idibell que realizamos investigación traslacional en el campus en enfermedades minoritarias del adulto, para avanzar más rápido y llegar más lejos", explica Antoni Riera Mestre, médico e investigador del Idibell y del Hospital de Bellvitge y coordinador del programa 'Remma', en febrero, en la presentación del programa.

Mayor dificultad en adultos

Según Riera, la detección de una enfermedad minoritaria en un adulto es "más difícil que en un niño". "En un adulto, piensas antes que se debe a una enfermedad más prevalente que no a una minoritaria", advierte. "Se habla mucho del paciente pediátrico, pero no tanto del adulto. Y es mucho más complicado detectarla".

"Hace 20 años que el Campus de Bellvitge trabaja en red en enfermedades minoritarias, pese a que hace solo una década que se habla de ellas. Nuestro trabajo permite acelerar el diagnóstico de enfermedades minoritarias o ultrarraras", destaca, por su parte, Maria Molina, directora científica del Idibell. Este campus da cobertura a 2,1 millones de habitantes del área metropolitana sur, las Terres de l'Ebre y Tarragona. Es el ecosistema sanitario que cubre más población y más territorio de Catalunya.

En los últimos años, las enfermedades minoritarias en adultos han ganado relevancia gracias a los avances médicos diagnósticos y terapéuticos. Además, la globalización genética –entendida como la mezcla de poblaciones genéticas con menor probabilidad de consanguinidad o de compartir rasgos genéticos entre progenitores– ha dado lugar a espectros clínicos más variables y con mayor frecuencia de debut en edad adulta.