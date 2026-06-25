Bellvitge pone nombre a una rara enfermedad que afecta a una saga familiar: "Se nos hinchaba el cuerpo y durante 50 años nos dijeron que era alergia"

A lo largo de toda su vida, Mercè Gutiérrez, de 60 años, ha sufrido una enfermedad a la que los médicos no encontraban explicación. De hecho, los doctores creían que era alguna alergia inespecífica. "Se me hinchaban los labios, la cara, las manos, los pies... Hasta el intestino. Unas cuantas veces estuve a punto de morir porque no me entraba aire ni por la boca ni por la garganta", relata a EL PERIÓDICO esta vecina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). "A mi madre también le pasaba, lo mismo que a mi abuela materna. Y a mi hermana. Siempre decíamos que era cosa de familia". Hasta ocho miembros de esta familia sufrían esta misteriosa alergia.

Durante muchos años, Mercè no sabía qué comer y qué no, creyendo que lo suyo era eso: una alergia a algo. Cada noche cuando se acostaba tampoco sabía cómo amanecería al día siguiente, si con la lengua o con el labio hinchados. "Nunca me hicieron pruebas de la alergia, pese a que lo daban por hecho. Me inyectaban Urbasol y antihistamínicos y a los cinco días estaba mejor", cuenta Mercè. Sin embargo, ella no tenía ningún tipo de alergia, sino una enfermedad rara y minoritaria denominada angioedema hereditario. Se la diagnosticaron hace tan solo seis años, cuando tenía 54, en el Hospital de Bellvitge. "Soy la primera persona de mi familia a la que se lo detectaron. Con este diagnóstico, hemos puesto nombre a la enfermedad de toda una saga familiar", afirma.

"Soy el primer miembro de mi familia a la que le detectan esto. Con este diagnóstico, hemos puesto nombre a la enfermedad de toda una saga familiar" Mercè Gutiérrez — Paciente de Bellvitge con angioedema hereditario

Al menos ocho miembros de la familia de Mercè –contándola a ella– tienen o han tenido –algunos ya han fallecido– esta enfermedad: su madre, su abuela materna, su tío abuelo materno, su hermana mayor, su sobrino mayor, las dos hijas de este sobrino y ella misma. "Gracias a mi diagnóstico, que fue el primero de la familia, los demás pudieron saber qué tenían", relata esta mujer. Su madre falleció hace unos pocos años, después de conocer el diagnóstico de esta enfermedad, a causa de su avanzada edad, no de esta patología.

"Es una inmunodeficiencia"

"El angioedema hereditario no es una alergia, sino una inmunodeficiencia, aunque la vemos los alergólogos", explica el jefe del Servicio de Alergología de Bellvitge, Ramon Lleonart. El angioedema hereditario es una enfermedad genética poco frecuente que provoca episodios recurrentes de hinchazón en la piel, el aparato digestivo o las vías respiratorias. En algunos casos puede llegar a ser potencialmente grave. A diferencia de la alergia, esta inflamación afecta a capas profundas de la piel y mucosas, y dura varios días.

"El sistema sanitario tardó 54 años en diagnosticar a Mercè. El médico de cabecera le decía que era una alergia. Llegó a estar ingresada en la uci en un hospital comarcal. Hubo un gran retraso diagnóstico" Ramon Lleonart — Jefe de Alergología de Bellvitge

Se trata de una enfermedad genética dominante, por tanto, es suficiente con tener una sola copia del gen afectada para desarrollarla. Sin embargo, presenta penetrancia incompleta y expresividad variable; es decir, la aparición y la gravedad de los síntomas no es igual en todas las personas portadoras de la mutación. Su incidencia es de aproximadamente un caso por cada 50.000 habitantes. En España hay entre 800 y mil personas con esta enfermedad, pero el desconocimiento de esta patología podría hacer que la cifra de afectados fuera mayor.

Durante años, Mercè y su familia acudieron a Urgencias de diferentes centros y ningún médico dio con su diagnóstico. "El sistema sanitario tardó 54 años en diagnosticar a Mercè. El médico de cabecera le decía que era una alergia. Llegó a estar ingresada en la uci en un hospital comarcal. Hubo un gran retraso diagnóstico", reconoce el doctor Lleonart. Mercè tuvo una crisis de ahogo estando con su madre en el hospital, quien acababa de sufrir un ictus. "Por suerte me pilló en el hospital; si no, ahora no te lo estaría contando...", relata.

Además, Mercè "vivía con miedo". "La enfermedad me condicionaba mucho porque tenía miedo de sufrir los ataques, que nunca sabía cuándo vendrían", certifica Mercè. Cuando más le afectó fue en su etapa escolar: "Falté mucho a clase". De adulta, le influyó también en su vida laboral y social. Ella, durante muchos años, fue la cuidadora de su madre, por lo que no vivía "encerrada" en su hogar. "Pero sí tenía muchos dolores, como cólicos, y a veces no podía moverme de casa", recuerda. "Además, si tenía hinchazones en la cara, tenía que camuflarlas de alguna manera al salir de casa", añade.

"Ojalá sea una alergia..."

El diagnóstico a Mercè le llegó después de estar ingresada cuatro días en el hospital. A partir de ahí, le hicieron por fin unas pruebas de alergia y, al dar negativo, la derivaron a Bellvitge, hospital referente en enfermedades raras. Allí fue diagnosticada de angioedema hereditario. "Al principio se me encogió el corazón... Yo tenía la esperanza de que fuera una alergia… Cuando me dijeron que el angioedema hereditario era de por vida me impactó mucho", relata Mercè.

"Tenía muchos dolores, como cólicos, y a veces no podía moverme de casa. Además, si tenía hinchazones en la cara, tenía que camuflarla de alguna manera al salir de casa" Mercè Gutiérrez — Paciente de Bellvitge con angioedema hereditario

Pero, por suerte, su enfermedad tiene tratamiento. "Al principio tenía muchos ataques. Participé en un ensayo clínico que no funcionó y ahora estoy en otro que só lo hace. Ahora mismo estoy perfecta, con una calidad de vida buena y puedo trabajar", concluye Mercè.

Otras claves del angioedema hereditario

La detección del angioedema hereditario en las consultas médicas se basa en una combinación de evaluación clínica detallada y pruebas de laboratorio específicas. Una característica clave del angioedema hereditario es que el edema no se acompaña de urticaria ni de picor, según los médicos.

Además, esta enfermedad tiene un impacto profundo y debilitante en la vida diaria de las personas afectadas. La imprevisibilidad de los ataques es uno de los factores más limitantes. La incertidumbre sobre su aparición, gravedad, localización o duración genera un elevado nivel de ansiedad y temor.

El impacto en la salud mental también es considerable: la naturaleza impredecible de la enfermedad, combinada con síntomas debilitantes, puede conducir a trastornos como la depresión

Los síntomas, como el dolor abdominal intenso y la hinchazón en las extremidades o la cara, pueden ser muy debilitantes y dificultar las tareas físicas más habituales. Cuando el angioedema afecta a la laringe o la faringe, el riesgo de asfixia es elevado, lo que provoca una preocupación constante ante posibles crisis respiratorias. Esto limita la movilidad y las actividades que requieren esfuerzo físico.

Así, el impacto en la salud mental también es considerable. La naturaleza impredecible de la enfermedad, combinada con síntomas debilitantes, puede conducir a trastornos como la depresión, especialmente si no se cuenta con un apoyo adecuado. El miedo a sufrir un ataque en público puede llevar a las personas afectadas a evitar situaciones sociales, lo que puede derivar en aislamiento y problemas de autoestima. La incertidumbre sobre cuándo se producirá el próximo episodio y la preocupación constante por posibles crisis de asfixia también pueden generar ansiedad crónica y afectar al bienestar emocional.