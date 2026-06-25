Sant Joan de Déu pide a Salut que se retracte de sus acusaciones contra el hospital por la atención al bebé maltratado en Barcelona

El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha solicitado a la Conselleria de Salut que declare "que no hubo ninguna infracción" en la atención que este centro brindó al bebé maltratado y que, en consecuencia, "se archive el expediente sancionador" que el departamento tiene abierto contra este hospital y otros tres centros más. A principios de mes, Salut decidió sancionar a los hospitales Sant Joan de Déu, Sant Pau y Vall d'Hebron, así como al centro de atención primaria (CAP) Roger de Flor —imponiéndoles una multa de 6.000 euros a cada uno— al considerar que no actuaron a tiempo en el caso del bebé que sufrió maltratos físicos y sexuales presuntamente a manos de sus padres.

"No hubo negligencia por parte de nuestros profesionales sanitarios, ni tampoco se produjo ningún error diagnóstico", asegura Sant Joan de Déu en sus alegaciones

Actualmente, el expediente sancionador de Salut se encuentra en fase de alegaciones, por lo que quizás alguna cuantía económica varíe. En sus alegaciones —a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO—, Sant Joan de Déu asegura que la "atención prestada" por el hospital "se ajustó en todo momento a la práctica médica correcta y a los protocolos vigentes" y que los profesionales en formación —los médicos MIR— estuvieron "debidamente supervisados". "La resolución cuestiona la actuación clínica del 7 de marzo de 2026 basándose en información que solo se conoció posteriormente. Ese día, la sintomatología del paciente en el momento de la consulta era muy inespecífica y los hallazgos de la exploración no generaron sospecha clínica de malos tratos", asegura el hospital en sus alegaciones.

Según el auto del juez, el día en que llegó a Sant Joan de Déu, este bebé presentaba un hematoma en la "zona escrotal", otro hematoma facial y una fisura anal

Antes de que se activase el protocolo de maltrato infantil en Vall d'Hebron el 18 de marzo, este bebé de entonces seis semanas —nació el 3 de febrero— había estado, por este orden, en el Hospital del Mar —1 de marzo—, en Sant Joan de Déu —7 de marzo—, en el CAP Roger de Flor y Sant Pau —en ambos sitios el 10 de marzo— y de nuevo en Sant Pau —el 16 de marzo—. Fue el 16 de marzo cuando los médicos de Sant Pau, alertados por una fractura en el fémur, lo derivaron a Vall d'Hebron, hospital de referencia en maltrato físico y sexual, que ingresó automáticamente al niño y que activó el protocolo de violencia infantil el 18 de marzo, tras dos días de pruebas médicas. Sin embargo, este niño presentaba lesiones "evolutivas", es decir, de larga duración, que ningún sanitario había percibido.

Por estos hechos, el padre del pequeño está en prisión preventiva desde el 20 de marzo, mientras que la madre se encuentra en libertad provisional. Según el auto del juez, el día en que llegó a Sant Joan de Déu, este bebé presentaba un hematoma en la "zona escrotal", otro hematoma facial —concretamente en la mejilla derecha— y una fisura anal. Visitó el centro por "irritabilidad y taquicardia", según el auto del juez. Le dieron el alta el mismo día. Los sanitarios que trataron al menor en los diferentes centros no vieron en estos signos indicios de violencia y, por tanto, no activaron el protocolo. La Conselleria de Salut admitió en su momento que había habido una "discriminación positiva" porque la madre del niño era enfermera en el Hospital Vall d'Hebron.

Sin embargo, Sant Joan de Déu niega que haya habido "negligencia" alguna. "No hubo negligencia por parte de nuestros profesionales sanitarios, ni tampoco se produjo ningún error diagnóstico. En cualquier caso, conviene recordar que un posible error diagnóstico, por sí solo, no implica necesariamente una infracción, especialmente cuando los profesionales han actuado de acuerdo con los estándares médicos exigibles", recoge el hospital en sus alegaciones. Fuentes del centro aseguran que, por todo ello, han solicitado "que se declare que no hubo ninguna infracción y, en consecuencia, que se archive el expediente sancionador".

Vall d'Hebron prepara su respuesta

Por su parte, Vall d'Hebron también está preparando sus alegaciones, al tener de plazo hasta principios de julio. La sanción a este centro fue una sorpresa, ya que en este hospital se encuentra la prestigiosa Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia —el Equipo EMMA—, que es de referencia en Catalunya y en la que trabajan las mayores especialistas en esta área. Así, las multas de Salut ponen al mismo nivel a los centros que no detectaron el maltrato que al hospital que sí lo hizo y sí activó el protocolo de violencia infantil. "Si no lo hubiéramos ingresado, este niño ahora estaría muerto", subrayan fuentes de Vall d'Hebron.

La sanción a Vall d'Hebron se debe a que el hospital no llamó a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) en el primer momento —el 16 de marzo, día de la llegada del niño— para que retirara la custodia y, en su lugar, mantuvo ingresado al bebé con sus padres en la misma habitación durante los dos primeros días. Vall d'Hebron esgrime que aquel 16 de marzo los médicos, que temían por la vida del menor porque se encontraba en un estado muy grave, procuraron no moverlo demasiado ni ese día ni el siguiente, como ellos mismos explicaron ante el juez. Esa prioridad hizo que no pudieran abrirle bien las piernas y ver con claridad el alcance de la fisura anal hasta el día 18, día en que el hospital llamó directamente a la DGPPIA para que interviniera, además de a Mossos y a los juzgados.