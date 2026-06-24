Un niño inglés sin vacunar genera un nuevo brote de sarampión en Canarias

Tenerife ha registrado un brote de sarampión con cuatro casos confirmados, uno de ellos con ingreso hospitalario. El origen se sitúa en un caso importado: un menor procedente de Reino Unido que estuvo de vacaciones en la isla y cuya infección se confirmó tras regresar a su país.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud mantiene activo el seguimiento de los contactos para intentar frenar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación.

El caso índice fue notificado desde Reino Unido, después de que el menor regresara de sus vacaciones en Tenerife y se confirmara allí que había pasado el sarampión.

A partir de ese primer caso, Salud Pública ha detectado otros tres contagios asociados. Según la información facilitada, estas personas tuvieron algún tipo de contacto entre ellas.

Los afectados tienen edades comprendidas entre los 45 y los 55 años y ninguno contaba con la vacuna contra el sarampión, ya que no estaba indicada para sus edades en el momento correspondiente.

Sanidad mantiene el seguimiento de los contactos

Desde que tuvo conocimiento de la sospecha de estos casos, la Dirección General de Salud Pública activó los protocolos de valoración, seguimiento y control.

El objetivo es localizar a las personas que hayan podido estar en contacto con los casos confirmados y reducir el riesgo de nuevos contagios.

El sarampión es una enfermedad especialmente transmisible. El virus puede propagarse por el aire a través de gotitas expulsadas por una persona infectada o permanecer suspendido hasta dos horas después. También puede transmitirse por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas.

La vacuna, clave para evitar nuevos contagios

Sanidad insiste en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal. La inmunización no solo protege a quien recibe la vacuna, sino que también ayuda a evitar la transmisión a personas que no pueden vacunarse por motivos médicos u otras circunstancias.

En Canarias, la vacuna se administra en dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años. Según Salud Pública, el 95% de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida.

La recomendación se extiende también a adolescentes, jóvenes y adultos nacidos a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y no tengan documentadas dos dosis de la vacuna triple vírica.

Quién debe revisar ahora su estado vacunal

Salud Pública hace un llamamiento a las familias para que revisen si los niños y niñas de tres años han recibido ya las dos dosis frente al sarampión.

También recomienda que las personas nacidas después de 1978 que no tengan constancia de haber sido vacunadas o de haber pasado la enfermedad consulten en su centro de salud.

El personal sanitario debe prestar especial atención a su inmunización, al estar más expuesto a posibles casos y representar una parte importante de los contagios registrados en brotes tanto en España como en otros países.

Los síntomas que deben poner en alerta

El sarampión suele comenzar tras un periodo de incubación de 10 a 14 días. Los primeros síntomas pueden incluir fiebre, congestión nasal y tos. En algunos casos aparecen pequeñas manchas rojizas con el centro blanquecino en la mucosa oral, en la cara interna de las mejillas.

El sarpullido o exantema suele aparecer entre el tercer y el séptimo día desde el inicio de los síntomas. Empieza en la cara y se extiende después por el resto del cuerpo.

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Aunque generalmente es una enfermedad benigna, puede provocar complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueítis o diarrea. En casos raros puede causar encefalitis o incluso la muerte, especialmente en la infancia.