Catalunya registra cuatro muertes atribuibles a la ola de calor de domingo y lunes

Catalunya ha registrado cuatro muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la ola de calor. Son datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III. En el conjunto de España, el número de muertes asciende a 43. En Catalunya, el aviso de peligro del Meteocat, que emitió el pasado 19 de junio el primer aviso de calor del año, acaba este miércoles a las 20 horas.

Dos de los cuatro fallecidos en Catalunya son de la demarcación de Lleida: una mujer de más de 85 años y un hombre de entre 65 y 75, según el diario 'Segre'. La zona de Ponent es la más afectadas por las elevadas temperaturas: localidades como Alcarràs, Lleida y Artesa de Segre se registraron el martes máximas de hasta 41,7 grados. Con todo, la actual ola de calor está afectando a toda España y ha dejado 45 grados en Andalucía y más de 43 en Cantabria, considerada esta última comunidad un refugido climático en España.

Protecció Civil mantiene el plan Procicat en fase de alerta por la ola de calor que comenzó el domingo y que puede alargarse al menos hasta este miércoles en las comarcas de Ponent. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta el martes a 151 personas con afecciones relacionadas con las altas temperaturas.

La ola de calor que vive toda Europa, y en concreto Catalunya, desde el pasado fin de semana es de las peores de su historia. Esta ola de calor se ha visto crecida, además, por el cambio climático, que ha inyectado entre dos y cuatro grados más al actual episodio de altas temperaturas. Así, un análisis de la plataforma 'ClimaMeter' calula que el calentamiento global ha incrementado en casi 2,5 grados la temperatura media registrada durante este episodio en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.

Además, según el delegado de la Aemet en Catalunya, Ramón Pascual, Catalunya sigue "todavía dentro de la ola de calor declarada" y no le afectará tanto la masa de aire frío atlántica que provocará una "bajada importante" de las temperaturas en otras partes de España. Así, las temperaturas altas se mantendrán y no se esperan precipitaciones al menos hasta el domingo 28. Eso sí, se prevé que a partir de este mediodía las temperaturas dejen de ser tan asfixiantes.

Recomendaciones de Salut

Como cada año, la Conselleria de Salut de Catalunya ha publicado una serie de recomendaciones para hacer frente el calor de este verano. En este manual, llamado 'El abc del calor', destacan tres pilares: beber agua, el aire y mantener el hogar fresco.

A las puertas de un nuevo período estival, la Generalitat insiste en la necesidad de reforzar los hábitos de prevención, especialmente para las personas mayores, los niños y las personas con enfermedades crónicas que son las más vulnerables, aunque subraya que el calor puede afectar a cualquier persona.

En el exterior, se recomienda buscar espacios frescos y protegidos del sol, caminar por la sombra y tomar el aire en lugares que sean considerados refugios climáticos siempre que sea posible. También es esencial hidratarse con frecuencia, aunque no se tenga sed. En el entorno doméstico, es necesario mantener la vivienda fresca bajando las persianas durante el día y ventilando por la noche.