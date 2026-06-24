Catalunya concentra más del 40% de todos los trasplantes renales de donante vivo que se realizan en España

España es referente mundial en trasplante de órganos sólidos, pero los especialistas insisten en que aún hay margen de mejora. En la actualidad, nuestro país alcanza una tasa de trasplante renal de donante vivo de alrededor de 10 por millón de población, similar a la media europea. Pero ese dato convive con una distribución muy desigual: más del 40% de toda la actividad del país se concentra solo en Catalunya.

Esta ha sido una de las conclusiones compartidas en las jornadas científicas START (EspecialiSTas en el AboRdaje de Trasplante) y GREAT (Grupo Español de Actuaciones en Trasplante), dos encuentros anuales de actualización en trasplante impulsados por Astellas Pharma.

El ejemplo holandés

En el encuentro, el doctor Lluis Guirado, de la Fundació Puigvert de Barcelona, apuntó como referente a los países nórdicos, especialmente Holanda, donde la donación en vivo supone más del 35% de los trasplantes renales frente al 10% español. También presentó los avances en torno al donante vivo con criterios expandidos, un concepto emergente que está ampliando el universo de donantes posibles.

El registro catalán de donante vivo con criterios expandidos acumula diez años de seguimiento con resultados favorables

Ha explicado que "se trata de personas que hasta hace pocos años eran descartadas sistemáticamente y que hoy, gracias a la evidencia que tenemos, pueden ser candidatos válidos". Los perfiles incluidos abarcan donantes mayores de 70 años, con antecedentes de tumor, diabetes tipo 2, obesidad o hipertensión en determinados rangos.

"Son donantes que antes no se aceptaban por el riesgo que se les presuponía. La evidencia ahora nos dice que, con una selección cuidadosa, los resultados son muy buenos", ha insistido el especialista. De hecho, el registro catalán de donante vivo con criterios expandidos acumula diez años de seguimiento con resultados favorables tanto para el donante como para el receptor.

Trasplante de páncreas

El trasplante de páncreas fue el segundo tema de las jornadas. A diferencia del trasplante renal, hepático o cardíaco, ampliamente conocidos, el de páncreas sigue siendo una opción "poco visible" incluso entre profesionales y pacientes con diabetes avanzada, se ha destacado.

La doctora Pilar Fraile, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, apuntó una razón directa: "Se realiza en un grupo muy seleccionado de pacientes y tiene, por tanto, una menor visibilidad social. Sin embargo, es el único tratamiento capaz de restaurar una producción fisiológica de insulina y conseguir que el nivel de azúcar en sangre se mantenga estable de forma natural, sin necesidad de administrarse insulina".

Nueva etapa

La doctora Verónica López, del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga y coordinadora científica de la jornada START, puso en valor el momento que atraviesa esta especialidad: "El trasplante de páncreas está viviendo una nueva etapa de interés clínico. La mejora de las técnicas quirúrgicas, el perfeccionamiento de los tratamientos inmunosupresores y una selección más precisa de los candidatos han contribuido a mejorar los resultados", ha apuntado.

Porque, ha indicado que, aunque se ha asistido a "avances extraordinarios" en el tratamiento de la diabetes, sigue existiendo un grupo de pacientes para los que estas alternativas no son suficientes. En ellos, el trasplante de páncreas continúa siendo la única opción capaz de restablecer una función endocrina pancreática fisiológica".

Diabetes tipo 1

Los pacientes que más pueden beneficiarse son aquellos con diabetes tipo 1 y enfermedad renal avanzada, candidatos a un trasplante simultáneo de páncreas y riñón, aunque también está indicado en personas con diabetes de muy difícil control e hipoglucemias recurrentes graves. "El trasplante de páncreas no persigue únicamente mejorar el control de la glucosa. En pacientes adecuadamente seleccionados, puede permitir recuperar la independencia de la insulina y mejorar significativamente la calidad de vida", subrayó la doctora López.

El seguimiento de estos pacientes exige vigilar simultáneamente la salud del órgano trasplantado y los efectos de la medicación inmunosupresora, necesaria para evitar el rechazo pero que a largo plazo puede afectar a la función renal. "En el trasplante de páncreas aislado, uno de los aspectos más importantes es preservar el riñón propio del paciente, ya que los fármacos que toma para proteger el injerto pueden contribuir a su deterioro con el tiempo", explicó la doctora Fraile.