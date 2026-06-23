El Gobierno autoriza el reparto de más de 21 millones para programas de lucha contra las drogas

El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 21.281.080 euros destinados a los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas. Estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional, apunta el Ministerio de Sanidad.

Los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de "cinco conceptos presupuestarios clave" para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, apunta el departamento que dirige Mónica García.

Urgencias y mortalidad

Así, se destinarán 4,67 millones de euros a programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional; un total de 1,47 millones de euros para programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales y 1,66 millones de euros al Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.

Además, se distribuirán 3,86 millones de euros para gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. En el caso de la aplicación de la Ley 17/2003 (9,6 millones de euros) se destinarán a fondos para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados.

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La distribución de los fondos, detalla el Ministerio de Sanidad, se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años. En el caso de Catalunya, se distribuirán casi tres millones de euros.