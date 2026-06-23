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MINISTERIO DE SANIDAD

El Gobierno autoriza el reparto de más de 21 millones para programas de lucha contra las drogas

Los fondos se distribuyen a través de conceptos como prevención, rehabilitación o reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales

Los Mossos d'Esquadra desmantelan un punto de venta de cocaína en Sant Joan Despí

Un grupo de personas en un programa de reinserción

Un grupo de personas en un programa de reinserción / EPC

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El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 21.281.080 euros destinados a los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas. Estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional, apunta el Ministerio de Sanidad.

Los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de "cinco conceptos presupuestarios clave" para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, apunta el departamento que dirige Mónica García.

Urgencias y mortalidad

Así, se destinarán 4,67 millones de euros a programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional; un total de 1,47 millones de euros para programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales y 1,66 millones de euros al Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.

Además, se distribuirán 3,86 millones de euros para gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. En el caso de la aplicación de la Ley 17/2003 (9,6 millones de euros) se destinarán a fondos para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados.

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La distribución de los fondos, detalla el Ministerio de Sanidad, se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años. En el caso de Catalunya, se distribuirán casi tres millones de euros.

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