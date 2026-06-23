La historia reproductiva de algunas mujeres podría estar relacionada con las fases preclínicas del alzhéimer

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, ha liderado un estudio que analiza la relación entre la historia reproductiva y diversos biomarcadores tempranos específicos de la enfermedad de álzheimer en mujeres postmenopáusicas a lo largo del tiempo. Esta enfermedad afecta de forma desproporcionada al colectivo femenino —dos de cada tres diagnósticos son en mujeres— y la historia reproductiva está relacionada, en algunos casos, con esta enfermedad, como ha demostrado este estudio. Se trata de una línea de investigación pionera.

El embarazo provoca profundos cambios hormonales, inmunitarios e incluso cerebrales, llegando a modificar el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y una de las primeras afectadas por el alzhéimer. Debido a esta elevada exigencia fisiológica, la gestación podría influir en los procesos de envejecimiento y contribuir a explicar parte de las diferencias entre hombres y mujeres en el desarrollo de la enfermedad. Este es el contecto en que el BBRC inició su investigación, publicada en la revista 'Neurology' y realizada con datos de 254 mujeres.

Esta es una de las primeras investigaciones que estudian conjuntamente esta relación durante las fases preclínicas de la enfermedad. Esta cohorte sigue a personas voluntarias sin deterioro cognitivo, la mayoría de las cuales son descendientes de primer grado de una persona con alzhéimer. Se trata, por tanto, de una población enriquecida en factores de riesgo de la enfermedad.

A diferencia de trabajos previos, esta investigación no se limita a analizar la relación entre la historia reproductiva y la evolución cognitiva. También incorpora biomarcadores cruciales y esenciales del alzhéimer, como la acumulación cerebral de la beta amiloide y el volumen del hipocampo. Por un lado, la beta amiloide es una de las proteínas características de la enfermedad y puede comenzar a acumularse en el cerebro décadas antes de la aparición de los primeros síntomas. Por el otro, la disminución del volumen del hipocampo es uno de los marcadores estructurales más utilizados para evaluar su progresión. Por todo ello, las fases preclínicas constituyen una ventana especialmente valiosa para investigar qué factores o variables pueden influir en la trayectoria de los procesos biológicos asociados al alzheimer.

La investigación sugiere que, únicamente en mujeres que presentaban una elevada acumulación cerebral de beta amiloide, el número de partos podría estar relacionado con la evolución de determinados marcadores cerebrales a lo largo del tiempo. Esta asociación no se observó en las participantes sin patología amiloide.

"Estos resultados no indican que tener hijos aumente el riesgo de desarrollar alzhéimer", explica Clara Gallay, estudiante de doctorado del BBRC y primera autora del estudio. "Lo que observamos es que el número de partos podría influir en cómo evolucionan determinados cambios cerebrales cuando la patología ya está presente, aunque todavía se necesita mucha más investigación para comprender los mecanismos implicados".

En conjunto, estos resultados sugieren que la historia reproductiva relacionada con la gestación podría interactuar con algunos cambios cerebrales que ocurren en las fases más tempranas del alzhéimer, lo que refuerza la importancia de incorporar factores específicos relacionados con las mujeres en la investigación sobre la prevención y la detección precoz de la enfermedad.

"Estos resultados son preliminares y requieren confirmación en cohortes más amplias", explica la doctora Anna Brugulat, investigadora postdoctoral del BBRC y autora de correspondencia del estudio. "Para poder establecer causalidad, necesitamos más estudios, con un tamaño muestral mayor, mediciones hormonales directas y seguimientos más prolongados. Este es solo el primer paso, pero estamos convencidas de que comprender mejor el papel de los factores reproductivos en las fases más tempranas del alzhéimer es fundamental para avanzar hacia estrategias de prevención más personalizadas".

Línea de investigación prometedora

Hasta ahora, son pocas las investigaciones que han explorado la relación entre el número de partos y la función cognitiva, incluyendo biomarcadores específicos del alzhéimer. De hecho, según el conocimiento actual, solo dos investigaciones anteriores han abordado este tema desde ese enfoque.

El trabajo representa, además, la primera publicación de esta línea de investigación en el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) y marca el inicio de un programa de trabajo destinado a comprender mejor cómo la historia reproductiva y otras variables específicas del sexo femenino pueden influir en los procesos cerebrales durante las etapas iniciales de la enfermedad. Las hipótesis incluyen factores biológicos, como los cambios hormonales acumulados durante los embarazos, así como también aspectos sociales o de estilo de vida relacionados con la crianza.

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Identificar las variables que influyen en la trayectoria cognitiva de las mujeres es clave para superar la brecha histórica de investigación en salud cerebral femenina. Lograrlo en las etapas iniciales del alzhéimer, cuando todavía existe oportunidad de intervenir, contribuirá de manera decisiva a optimizar el diagnóstico temprano y a consolidar una medicina más precisa y personalizada en el futuro.