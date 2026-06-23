Los antibióticos podrían ser más eficaces en las mujeres porque ellas tienen un sistema inmunitario "más potente" que los hombres

El sexo biológico de una persona puede ser determinante en la eficacia de antibióticos como el linezolid, que se usa para tratar infecciones bacterianas graves, especialmente de piel, tejidos blandos y pulmón, en pacientes ingresados en ucis. En las mujeres, este antibiótico es más eficaz, según el estudio 'Mateixa dosi, mateixa resposta? Diferències per sexe en l'exposició i eficàcia de linezolid en pacients crítics', del Hospital del Mar de Barcelona. Este hallazgo abre la puerta a tener en cuenta la variable del sexo —como la edad o si el paciente ha tenido infecciones previas— a la hora de administrar fármacos como este.

"El sexo del paciente es un factor que deberíamos tener en cuenta a la hora de tratarlo o a la hora de monitorizarlo más", señala Sònia Luque, médica del Servicio de Farmacia del Mar. El siguiente paso es estudiar por qué este antibiótico es más eficaz en las mujeres, pero una hipótesis es que el sistema inmunitario de ellas es "más potente" que el de ellos. "Por eso también ellas tienen más enfermedades autoinmunes, como el lupus, que ellos", precisa Luque.

¿Cómo arrancó este estudio? Esta doctora explica que, desde hace 10 años, el Hospital del Mar trabaja con un programa de monitorización terapéutica, destinado a "individualizar" las dosis de determinados fármacos a las "características" de algunos pacientes. "Mediante ecuaciones y números matemáticos, seleccionamos la dosis eficaz y segura para el paciente. Uno de los antibióticos que medimos es el linezolid. El paciente que está en uci es el que más riesgo corre si la dosis de linezolid no es la adecuada. Se trata de un enfermo muy inestable", añade.

Enfermos críticos

Los servicios de Farmacia, Anestesiología y Reanimación, Medicina Intensiva y Hospitalización a Domicilio del Mar arrancaron este estudio en el que analizaron si, en esa cohorte de enfermos críticos, había diferencias por sexos en la administración de linezolid, ya fuera en las concentraciones del antibiótico en la sangre o en una mejor o peor eficacia. "El linezolid trata un tipo de bacteria llamada Gram positiva que tiene dos especies: los estafilococos y los enterococos. Vimos que los hombres tenían más infecciones por estafilococos y las mujeres, por enterococos", explica la doctora Luque.

Pero, además, los investigadores descubrieron que los hombres tenían infecciones con "mayor carga bacteriana". Después, al analizar las concentraciones del tratamiento en la sangre, vieron que las mujeres tenían más concentración de linezolid que los hombres. "Nos sorprendió ver que las mujeres tenían una mayor concentración del fármaco y que, en cuanto a la eficacia, los hombres se curaban menos", añade. ¿Por qué? "Eso es lo que hemos de mirar", reconoce Luque.

Pero una de las teorías es que el sistema inmunitario de las mujeres es "más potente" que el de los hombres y por eso ellas tienen más enfermedades autoinmunes —como es el caso del lupus— que ellos. "Se cree que es por tener estrógenos. Estas hormonas podrían dar esta inmunidad a la hora de luchar contra las infecciones", cuenta Luque. Además, en otros estudios también se ha visto que los hombres tienen peor pronóstico contra la sepsis —que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo tiene una respuesta extrema y desregulada ante una infección—.

"Individualización de tratamientos"

Para la doctora Luque la "gracia" de este estudio es que se ha realizado en "enfermos críticos". "Este estudio sugiere que, en determinadas infecciones, probablemente deberíamos individualizar más los tratatamientos y tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Sabemos, por ejemplo, que el hombre eliminará más rápidamente el fármaco por vía renal, por lo que necesitará más dosis. Es decir, no hay que dar la misma dosis a todo el mundo", ilustra esta especialista.

En última instancia, este estudio abre la puerta a estudiar esta "individualización" de las dosis dependiendo del sexo de las personas en antibióticos más allá del linezolid. "El sexo ya se estudia como variable que afecta a la farmacocinética [que es la rama de la farmacología que estudia el movimiento de los medicamentos dentro del organismo] del paciente. Pero estos estudios se habían hecho en personas sanas", dice. Por eso ahora esta investigación del Mar sugiere que también se debería tener en cuenta el sexo en pacientes graves.