El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario

Esperanza en el abordaje del cáncer de páncreas, uno de los tumores de peor pronóstico por su diagnóstico, a menudo tardío, y la limitada eficacia de los fármacos disponibles. Además, es uno de los llamados tumores fríos, en los cuales el sistema inmunitario tiene una presencia escasa. Un estudio del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC), revela en modelos animales que inhibir la proteína PARP2 permite abordar este cáncer tan agresivo por dos vías, desde dentro, provocando la muerte de las células cancerosas al impedir que reparen los errores de ADN que acumulan al dividirse, y desde fuera, facilitando que el sistema inmunitario acceda al tumor y lo ataque.

Los resultados, publicados en Science Advances, identifican esta proteína como una potencial diana terapéutica no solo para el cáncer de páncreas, sino que también podría aplicarse a otros tumores con escasa presencia del sistema inmunitario. El principio en el cual se basa el estudio internacional, en el que han participado distintos centros y encabezado por el HMRIB y el IIBB-CSIC -centro del CSIC asociado al Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS)-, es aprovechar uno de los puntos débiles de las células tumorales, el llamado estrés replicativo, es decir, la presión que sufren cuando se dividen muy rápidamente.

A gran velocidad

Estas células se multiplican a gran velocidad, y, al hacerlo, pueden generar errores en su ADN que pueden desencadenar su muerte, un proceso llamado apoptosis, explican los investigadores. Aquí es donde PARP2 juega un papel clave, ya que es una proteína esencial para mantener el ADN en buen estado. Los investigadores han demostrado, mediante dos modelos de ratón, que inhibir específicamente esta proteína provoca que este sistema de protección falle y las células tumorales acaben muriendo.

Además, han comprobado como esta inhibición facilita que las células del sistema inmunitario tengan acceso al tumor y lo puedan atacar. A pesar de que todavía no se conoce el mecanismo exacto que lo permite, los investigadores han demostrado que la ausencia de PARP2 incrementa la actividad y efectividad de las células inmunitarias a la hora de eliminar las células del tumor.

La doctora Pilar Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Nuevas Dianas Moleculares del Cáncer del HMRIB y del IIBB-CSIC-IDIBAPS, detalla que "de esta manera estaríamos atacando el tumor por dos vías: desde dentro, facilitando la apoptosis o muerte celular, y desde fuera, favoreciendo el trabajo de las células inmunitarias".

Pacientes con cáncer

Los resultados obtenidos con los modelos de ratón han sido corroborados con datos de una cohorte de pacientes con cáncer de páncreas. Se comparó la expresión diferencial de genes y de vías de señalización celular entre pacientes con más y menos expresión de PARP2 y se confirmó que los mecanismos moleculares observados en los modelos de ratón también se conservan en humanos y sugiriendo que esta proteína puede ser una diana terapéutica para los pacientes.

Actualmente, solo existen fármacos dirigidos al conjunto de proteínas PARP, que no han obtenido los resultados esperados y tienen efectos secundarios

Según apunta la doctora Navarro, los resultados indican la necesidad de desarrollar inhibidores específicos de PARP2. Actualmente, solo existen fármacos dirigidos al conjunto de proteínas PARP, que no han obtenido los resultados esperados y tienen efectos secundarios.

Los inhibidores de PARP ahora aprobados se administran a un grupo reducido de pacientes -entre un 5 y un 10%, solo aquellos con mutaciones en genes implicados en la reparación del ADN- añade. "En cambio, la potencial diana, PARP2, se propone para pacientes con cáncer de páncreas en general, aprovechando que se trata de un tumor con un gran estrés replicativo". Así, se podría extender a la mayor parte de los pacientes con la enfermedad.

Diana terapéutica

El doctor José Yélamos, coordinador del Grupo de Investigación en Poli(ADP-ribosa) polimerasas del Hospital del Mar Research Institute, asegura que "hemos identificado una diana terapéutica sobre la cual podemos actuar en el cáncer de páncreas". Un hecho que abre el camino para desarrollar nuevos tratamientos específicos para PARP2, ya que "nuestro trabajo demuestra que la inhibición específica de PARP2, y no de otros miembros de la familia, es una estrategia terapéutica más adecuada que la actual".

El equipo de investigadores / Hospital del Mar Research Institute

Además, explica la doctora Neus Martínez-Bosch, investigadora del HMRIB, "si nos centramos en el control del estrés replicativo, una función específica de PARP2, quizás podemos ganar selectividad y dejar atrás algunos de los efectos secundarios de los inhibidores de PARP". A la vez, esto "abre la puerta a combinar tratamientos contra PARP2 con otras terapias existentes y aprobadas, como la inmunoterapia, y así potenciar sus efectos".

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La efectividad de esta estrategia se podría aplicar a otros tumores de los llamados fríos y que muestren un alto estrés replicativo. El doctor Yélamos apunta que "PARP2 es posiblemente un buen camino para actuar en tumores fríos, aquellos con escasa infiltración del sistema inmunitario".