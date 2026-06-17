ESTATUTO MARCO
Los médicos en huelga catalanes llaman a "escalar el conflicto" y a "ulsterizar" la protesta después de verano
En Barcelona, unos 200 facultativos se han concentrado en la calle Aragó, con pancartas para exigir un convenio propio
Con datos del Departament de Salut, el seguimiento de la huelga durante esta mañana ha sido del 4,2%; Metges de Catalunya lo ha situado en el 29%
Los médicos de Catalunya vuelven a la huelga este miércoles: el paro número 12 desde octubre
Los médicos catalanes han vuelto este miércoles a la huelga. Metges de Catalunya (MC) ha amenazado con "ulsterizar la sanidad" después del verano si el Govern no atiende las reivindicaciones del colectivo. Xavier Lleonart, secretario general del sindicato, ha advertido de que están dispuestos a "escalar aún más el conflicto" hasta hacer "impracticable" la gestión del sistema sanitario.
En Barcelona, unos 200 facultativos se han concentrado a las puertas de la Subdirección General de Promoción de la Salud, en la calle Aragó, con pancartas para exigir un convenio propio. Durante la protesta se han escuchado gritos de "A ti también te afecta", acompañados de silbidos y bocinas.
Seguimiento
En cuanto al seguimiento del paro, ha sido residual pero los facultativos mantienen el pulso con la presión de la campaña 'Ni un minuto más', impulsada por Metges de Catalunya para animar a los profesionales a dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria.
Con datos del Departament de Salut, el seguimiento de la huelga durante esta mañana ha sido del 4,2%. MC, por su lado, ha situado el seguimiento global en el 29%. Por provincias, en Barcelona ha sido del 30%; en Girona, del 32%; en Tarragona, del 24% y en Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, un 33% de los facultativos de Atención Primaria han seguido el paro que, en los hospitales, está siendo secundado por un 20% de los profesionales, indica MC.
Sobrecarga
Las concentraciones han sido simultáneas en las cuatro capitales de provincia catalanas. El paro de este miércoles se enmarca en un conflicto laboral que se arrastra desde hace meses entre el colectivo y el Departament de Salut. MC reclama un convenio propio que reconozca las particularidades de la profesión y permita revertir la sobrecarga asistencial que denuncian en los centros sanitarios.
El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha interpelado directamente al presidente de la Generalitat: "Señor Salvador Illa, va por usted. Usted no puede quedarse al margen, no puede hacer el avestruz y meter la cabeza bajo el ala. Tiene que salir, porque, si no, pasado el verano, esto le pasará por encima".
Más conflictividad
Lleonart ha asegurado que, si no hay avances en la negociación, el sindicato está dispuesto a incrementar la presión. "Después del verano nos planteamos escalar todavía más la conflictividad y, si es necesario, ulsterizar la sanidad", ha indicado. Ha advertido que harán todo lo que esté a su alcance "para que la gestión del sistema sanitario se convierta en impracticable".
Ha criticado que, pese a las movilizaciones, Salut continúe actuando como si el conflicto no fuera de su competencia y ha afeado la posición de la Generalitat respecto a las negociaciones sobre el Estatuto Marco. "Es muy curioso que, cuando sale en Madrid cualquier noticia respecto al Estatuto Marco y dicen que pagarán más o que reducirán horas, enseguida desde la Generalitat afirman que eso es una invasión de competencias", ha señalado.
Horas extra
Sobre la campaña 'Ni un minuto más', impulsada por Metges de Catalunya para animar a los profesionales a dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria, el responsable de MC ha dicho que se trata de una iniciativa que "no tiene freno" y que, a diferencia de las huelgas, "no se puede recortar poniendo servicios mínimos desorbitados". Así, ha recordado que esta actividad es voluntaria, pero resulta clave para el funcionamiento del sistema, ya que representa aproximadamente el 30% de toda la actividad quirúrgica.
Convencido de que la campaña está haciendo "mucho daño", cree que acabará obligando al Govern a sentarse a negociar. La negociación debería servir para abordar "las condiciones en las que se presta asistencia a la ciudadanía, que son vergonzosas". Ha advertido al ejecutivo catalán de que esta medida "no la podrá parar en los despachos negociando con los de siempre", en referencia a los sindicatos UGT y CCOO, que considera afines al PSC y a los Comuns, respectivamente.
15 de septiembre
Por su parte, la vicesecretaria general de Metges de Catalunya y anestesióloga del Hospital Universitario de Bellvitge, Irene Vermell, ha defendido la continuidad de la campaña hasta que sea "efectiva" y hasta que "alguien escuche" las reivindicaciones de los médicos.
Ha añadido que la voluntad es mantenerse firmes hasta el 15 de septiembre, momento en que se prevé recuperar el 100% de la actividad programada. El de este miércoles es el 12º paro de médicos convocado desde octubre en Catalunya. En Tarragona, los facultativos convocados por Metges de Catalunya se manifestaron desde primera hora de la mañana por las principales arterias de la ciudad y cortaron la N-340.
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