Catalunya registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes para recibir la eutanasia, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,6. Con datos del último balance provisional sobre la prestación de ayuda para morir elaborado por el Ministerio de Sanidad, en toda España, fueron un total de 565 personas quienes se acogieron a la eutanasia el pasado año, una cifra equivalente al 0,13 % de los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes.

Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en el País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Baleares, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.

Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. El balance provisional refleja también un aumento de las solicitudes: en total, se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en 2025. Los datos se han aportado en la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: avanzando en derechos'.

La mitad de solicitudes

En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%, con datos que recoge Europa Press.

Por edad, el 83,9% de las personas que recibieron la prestación tenían más de 60 años. Además, el 51% la recibió en un hospital y el 35% en sus domicilios, mientras que el 14% restante lo hizo en centros sociosanitarios. En el 98% de los casos, fue administrada por un equipo sanitario.

Por patologías

El balance provisional muestra diferencias por las enfermedades que motivan las solicitudes iniciales y las asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Aunque las patologías oncológicas concentran el mayor número de forma inicial, con el 37% del total, las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%.

De entre las 1.284 solicitudes registradas, las enfermedades neurológicas suponen el 31%, por detrás de las oncológicas. Sin embargo, esta distribución da la vuelta entre las personas que finalmente reciben la prestación: las enfermedades neurológicas ascienden al 46%, mientras que las patologías oncológicas se sitúan en torno al 30%.

Enfermedades oncológicas

Por su parte, un total de 374 procesos (el 31,5 %) acabaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación. En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas. La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.

Las 97 muertes restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero murió antes de que esta se realizara. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana, de 69 días.

Denegaciones

Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total.

A nivel internacional, la prestación en España se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares. Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13 por ciento, en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica, el 4%. La diferencia también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.