Arranca la jornada de huelga en Catalunya: los médicos de Tarragona se manifiestan y cortan la N-340

Los médicos catalanes vuelven este miércoles a la huelga en protesta por el Estatuto Marco. Es el 12º paro convocado desde octubre y cierra el primer ciclo del calendario de movilizaciones. En Tarragona, los facultativos convocados por Metges de Catalunya (MC) se manifiestan desde primera hora de la mañana por las principales arterias de la ciudad y han cortado la N-340. Movilizaciones que coinciden con el paro nacional convocado del 15 al 19 de junio por todas las organizaciones sindicales en protesta por el Estatuto Marco.

Es una de las movilizaciones de una jornada en la que está convocado al paro el personal médico y facultativo de los centros de atención primaria (CAP) y hospitales, tanto del Institut Català de la Salud (ICS) como de la red sanitaria concertada. El Comité de Huelga, del que forma parte Metges de Catalunya, ya ha avanzado que de no encontrarse una solución al conflicto, en septiembre pueden ir a la huelga indefinida.

Con datos facilitados por MC, el seguimiento global de la huelga durante esta mañana está siendo del 29%. Por provincias, en Barcelona es del 30%; en Girona, del 32%; en Tarragona, del 24% y en ⁠Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, un 33% de los facultativos de Atención Primaria siguen el paro que, en los hospitales, está siendo secundado por un 20% de los profesionales.

Cuatro concentraciones

Con la voluntad de "descentralizar" las acciones de protesta de Barcelona y acercarlas al resto del territorio, el sindicato Metges de Catalunya ha programado cuatro concentraciones, una en cada capital de provincia. Estas tendrán lugar a las 11 de la mañana, de forma simultánea, en las diferentes sedes territoriales del Departament de Salut.

MC considera que la respuesta de Salut al conflicto "no ha estado a la altura", ya que se ha limitado a "quitarse responsabilidades de encima" asegurando que las competencias para ofrecer soluciones a las reivindicaciones del colectivo médico corresponden al Ministerio de Sanidad.

El sindicato niega esta afirmación porque la regulación de la jornada laboral y los descansos, las retribuciones, las contrataciones o la regulación de las guardias, entre otras cuestiones, "son atribuciones que recaen al 100 % sobre las comunidades autónomas".

Servicios mínimos

En cuanto a los servicios mínimos, establecidos por el Departament de Treball para esta jornada reivindicativa, se ha decretado que la asistencia a los centros y establecimientos debe garantizar el funcionamiento normal del servicio de urgencias, tanto la atención de enfermos externos como la atención de los ingresados en las unidades de observación. Lo mismo sucede en las unidades de cuidados intensivos, coronarias, unidades de hemodiálisis o neonatología.

En oncología, se garantizan los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital. Ocurrirá lo mismo con la actividad quirúrgica inaplazable. En los centros de asistencia extrahospitalaria y de asistencia primaria, la dotación de la plantilla será del 25%.

Además, los servicios farmacéuticos se mantendrán con el personal adecuado; en el transporte sanitario se deberá garantizar el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes; el personal del Banco de Sangre y Tejidos mantendrá el 50% del servicio y, en los centros penitenciarios y centros educativos del Departamento de Justicia, se considera necesario mantener el mismo servicio que en un día festivo. El resto de servicios funcionarán como si se tratara de un día festivo.