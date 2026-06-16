Los médicos de Catalunya vuelven a la huelga este miércoles: el paro número 12 desde octubre

Los médicos han vuelto esta semana a la huelga en protesta por el Estatuto Marco. En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha convocado una única jornada de paro para este miércoles. Será el 12º convocado desde octubre y cerrará el primer ciclo del calendario de movilizaciones anunciado en febrero por las organizaciones sindicales que, este lunes, en una concentración frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, ya advirtieron con que pararían de forma indefinida a partir de septiembre si no se busca una salida al conflicto. Una solución que, han vuelto a insistir los facultativos, pasa por un convenio propio que garantice la interlución directa con la administración.

En Catalunya, está convocado al paro el personal médico y facultativo de los centros de atención primaria (CAP) y hospitales, tanto del Institut Català de la Salud (ICS) como de la red sanitaria concertada. Además, durante la jornada de huelga y con la voluntad de "descentralizar" las acciones de protesta de Barcelona y acercarlas al resto del territorio, MC detalla que ha programado cuatro concentraciones, una en cada capital de provincia. Estas tendrán lugar a las 11 de la mañana, de forma simultánea, en las diferentes sedes territoriales del Departament de Salut. El seguimiento de las huelgas es modesto, pero la cancelación de las citas (hasta tres millones en toda España) tensionan de forma significativa el sistema.

Las competencias

MC considera que la respuesta de Salut al conflicto "no ha estado a la altura", ya que se ha limitado a "quitarse responsabilidades de encima" asegurando que las competencias para ofrecer soluciones a las reivindicaciones del colectivo médico corresponden al Ministerio de Sanidad. El sindicato niega esta afirmación porque la regulación de la jornada laboral y los descansos, las retribuciones, las contrataciones o la regulación de las guardias, entre otras cuestiones, "son atribuciones que recaen al 100 % sobre las comunidades autónomas".

Sobre la "descarga de responsabilidades" que, a su entender, realiza la conselleria al recordar que las condiciones laborales se negocian en las mesas del ICS y del SISCAT, MC considera que los facultativos, que representan únicamente al 20% de la plantilla de trabajadores sanitarios, "no aceptan que sus condiciones de trabajo sean decididas por organizaciones que no defienden sus intereses y que, con una mayoría del 80%, acuerdan convenios colectivos perjudiciales para los profesionales médicos".

Convenio propio

En este sentido, el sindicato lanza una advertencia a Salud, al ICS, al CatSalut y a las patronales sanitarias: "Que se hagan a la idea de que el convenio médico es irrenunciable y que la única salida para poner fin a la conflictividad consiste en encontrar soluciones para hacerlo posible".

Junto con el resto de organizaciones integradas en la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), MC ha hecho un llamamiento a los médicos para que participen en el proceso de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que estará abierto hasta el próximo 26 de junio. Durante este periodo, tanto las entidades del sector como la ciudadanía pueden presentar observaciones y propuestas sobre el texto de la norma.

Servicios mínimos

En cuanto a los servicios mínimos, establecidos por el Departament de Treball, se ha decretado que la asistencia a los centros y establecimientos debe garantizar el funcionamiento normal del servicio de urgencias, tanto la atención de enfermos externos como la atención de los ingresados en las unidades de observación. Lo mismo sucede en las unidades de cuidados intensivos, coronarias, unidades de hemodiálisis o neonatología.

En oncología, se garantizan los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital. Ocurriá lo mismo con la actividad quirúrgica inaplazable. En los centros de asistencia extrahospitalaria y de asistencia primaria, la dotación de la plantilla será del 25%.

Además, los servicios farmacéuticos se mantendrán con el personal adecuado; en el transporte sanitario se deberá garantizar el servicio de todas las urgencias, tratamientos oncológicos, de diálisis y de oxigenoterapia y pruebas que sean urgentes; el personal del Banco de Sangre y Tejidos mantendrá el 50% del servicio y, en los centros penitenciarios y centros educativos del Departamento de Justicia, se considera necesario mantener el mismo servicio que en un día festivo. El resto de servicios funcionarán como si se tratara de un día festivo.

Actividad extraordinaria

De forma simultánea a la convocatoria de huelga de este miércoles, MC mantiene activa "y con bastante éxito", indican desde la organización, la campaña 'Ni un minut més', impulsada para animar a los centros sanitarios a detener la actividad extraordinaria, las llamadas "peonadas". Las horas extras no son las guardias, sino módulos de actividad que se suman a la jornada de trabajo ordinaria. Algo así como "dobles turnos". Suelen dedicarse a intervenciones de menos complejidad, como por ejemplo, las cataratas, y normalmente se llevan a cabo por la tarde.'

Con los últimos datos del sindicato, la iniciativa ya suma la adhesión o el apoyo de más de 220 servicios de 40 hospitales catalanes, 14 CAP y dos Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA), "una muestra clara del malestar generalizado de los facultativos y facultativas".

La pasada semana, el Síndic de Greuges de Catalunya abría una actuación de oficio para examinar la situación que denuncia la campaña. En algunos hospitales ya se han dejado de hacer endoscopias por las tardes y se han cancelado cirugías no urgentes. La Conselleria de Salut da por hecho que aumentarán las listas de espera.

En la carta dirigida al sindicato, el director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, Jordi Sánchez, ha explicado que, una vez recibida y analizada la información aportada por Salut, la institución hará públicas sus consideraciones y recomendaciones.