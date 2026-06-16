Llega a España el formato inyectable de anifrolumab, un fármaco para el lupus que puede administrarse el propio paciente

Más de 80.000 españoles padecen Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una enfermedad autoinmune crónica y debilitante, que tiene especial impacto en las mujeres. Puede causar dolor, erupciones cutáneas, fatiga, inflamación articular y fiebre y afectar a órganos vitales como los riñones, el corazón, los pulmones o el cerebro. Pacientes que ahora tienen una nueva opción terapéutica: el formato inyectable de anifrolumab (de nombre comercial 'Saphnelo'), de AstraZeneca, un fármaco de administración subcutánea mediante una pluma precargada indicado para pacientes con lupus de moderado a grave. La novedad es que es una medicación que los propios pacientes pueden autoinyectarse lo que evitaría visitas hospitalarias.

El LES es el más común de todos los tipos de LUPUS: representa el 70% de los casos. Evoluciona en forma de brotes. La falta de adherencia a la medicación empeora la enfermedad y da lugar a un mayor daño acumulado en los diferentes órganos (por ejemplo, en pacientes con afectación del riñón, la posibilidad de perder su función y requerir diálisis) y, por tanto, una peor calidad de vida, explican los expertos. En los casos más graves puede provocar, incluso, la muerte del paciente.

Entorno hospitalario

Según explica AstraZeneca, el fármaco estará disponible para la administración subcutánea mediante una pluma precargada de 120 mg de administración semanal. Desde 2021, anifrolumab ya estaba disponible como perfusión intravenosa administrada por sanitarios en un entorno hospitalario o clínico.

Ahora, un paciente puede autoinyectarse el fármaco o el cuidador del paciente puede administrarle el medicamento por vía subcutánea después de que un profesional sanitario determine que es apropiado. Eso sí, ese profesional debe proporcionar una formación adecuada en la técnica de inyección subcutánea.

Impacto en la calidad de vida

"Algunas investigaciones apuntan a que el porcentaje de pacientes no adherentes puede variar de un 43% a un 75%. Por ello, la llegada de la opción subcutánea de anifrolumab podría impactar en la vida de los pacientes con LES", ha apuntado la doctora Josefina Cortés Hernández, jefa de la sección de Inflamación y Autoinmunidad, del servicio de Reumatología del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona.

"Para nosotros, es un importante hito, dado que la posibilidad de administración domiciliaria del medicamento no solo ofrece diferentes opciones de toma del fármaco para los pacientes, sino que les podría permitir un cambio en su vida importante. Supone que los pacientes pudieran pasar a no depender de las visitas periódicas al hospital", ha acentuado Yésica Hernández Brichis, directora Médica de Biofarma y directora de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España.

Los pacientes con lupus pueden presentar una marcada afectación de la calidad de vida, así como un relevante impacto psicológico, recuerdan los médicos. "No es infrecuente que lleguen a Reumatología tras un periodo prolongado de síntomas, lo que puede favorecer el daño orgánico. Una vez diagnosticado el LES, e instaurado el tratamiento adecuado, puede mejorar la clínica, la calidad de vida y la salud mental", ha indicado en la presentación del fármaco, el doctor Ricardo Blanco Alonso, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.