Fiebre hemorrágica: la enfermedad transmitida por garrapatas y que diseminan las aves migratorias (y no la inmigración, como dice Vox)

El caso del hombre de 74 años de Madrid afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo,que ha sido en el Hospital de La Paz (y cuya situación sigue siendo estable), ha vuelto a poner el foco en esta enfermedad. El hombre ingresó el lunes en la Unidad de Aislamiento de La Paz tras haber sufrido una picadura de garrapata días atrás en el municipio de Buenasbodas (Toledo). Son las aves migratorias (y no las personas inmigrantes, como asegura Vox) las que diseminan las garrapatas infectadas con este virus. Los arácnidos infectados pueden transmitirle el virus a las personas si las pican.

Como explica Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el cuadro clínico de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (una enfermedad endémica en África, Medio Oriente y Asia) puede empezar como una "especie de gripe" que rápidamente desemboca en unas hemorragias internas y externas en la persona. "Es una enfermedad grave. En España hubo unos 14 o 15 casos en los últimos años y unas cinco muertes. La letalidad es elevada", señala este epidemiólogo.

Todos los casos que se dan por esta enfermedad son debido a las picaduras de garrapatas. Solo un caso de los que tuvieron lugar en España, precisa Caylà, se produjo por "contacto físico" e "intercambio de fluidos". "Es una enfermedad rara y poco frecuente. En 2020 hubo tres casos en España. En 2021, dos; en 2022; dos; en 2023, otros dos. Y, en lo que llevamos de 2024, ya ha habido dos casos. Es previsible que los casos aumenten al acabar el verano", dice Caylà.

Esta epidemiólogo pone el foco en que se trata de una enfermedad "relacionada con las garrapatas", típica de países tropicales y subtripocales. "Aunque en Catalunya no se han dado casos en humanos, hay estudios de veterinarios que señalan que se ha visto esta enfermedad en las cabras montesas y en los jabalíes de Tortosa", apunta.

Aves migratorias

Son las aves migratorias ("y no la inmigración, como dice Vox", precisa este epidemiólogo) las que traen las garrapatas infectadas con el virus, que después se disemina en España. "Y este virus puede afectar a animales o humanos", añade Caylà, quien además asegura que es "muy improbable" que la fiebre hemorrágica se vuelva "endémica" aquí. "España tiene un buen sistema sanitario. De momento, aquí se ha dado sobre todo en zonas rurales de Castilla-León, Extremadura o Madrid".

Caylà llama, por ello, a "evitar" posibles picaduras de garrapatas. "Cuando vayamos a campos o montañas, deberíamos ir bien cubiertos: con botas y no con sandalias. Y, a poder ser, con manga larg ay pantalón largo", dice. Además, no hay un "tratamiento específico" para este virus. "En el caso del paciente de 74 años de La Paz hay que esperar que su respuesta inmunológica sea positiva y no haya problemas que le compliquen la evolución", valora Caylà.

Sintomatología más común

El periodo de incubación de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es de entre uno y nueve días y los síntomas leves pueden ser distintos: fiebre, dolor de cabeza o muscular, molestias en las articulaciones, así como hasta vómitos, náuseas y dolor abdominal.

La patología puede agravarse y aparecerían petequias, unas manchas de color rojo que reflejan el sangrado por debajo de la piel. También surgen hematomas, así como sangrado nasal, de las encías o gastrointestinal. Cuando la enfermedad progresa al máximo nivel puede conllevar un 'shock' debido a un fallo hepático o una insuficiencia renal, lo que causaría la muerte.