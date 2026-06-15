La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el virus transmitido por garrapatas que más preocupa a los médicos

Desde 2013 a 2024, España ha confirmado 15 casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad viral grave transmitida por garrapatas. Dos de los pacientes fallecieron (tenían otras comorbilidades). En Catalunya, de momento, no ha habido ningún caso, pero el Equipo Ubuntu del Hospital Clínic (Barcelona), encargado de abordar el tratamiento de virus desconocidos o potencialmente peligrosos y que requieren de un alto aislamiento, ha recibido varias sospechas que finalmente se descartaron.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, cuyos síntomas iniciales son la fiebre alta, el dolor muscular y de cabeza, diarrea, vómitos e irritación en ojos y garganta, es ahora mismo uno de los virus que más preocupan a los especialistas. "Los vectores que lo transmiten, que son las garrapatas, están en España. Las aves migratorias pueden transmitir el virus, ya ha habido varios casos en Castilla y León que luego se fueron a Madrid", explica Pedro Castro, jefe de Sección del Área de Vigilancia Intensiva del Clínic. En sus casos más graves, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede derivar en hemorragias (externas e internas), erupciones en la piel, ictericia o fallo hepático.

10 o 20 sospechas al año

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo requiere un de aislamiento de alto nivel, por eso si llegara algún caso a Catalunya se trataría automáticamente en la unidad del Equipo Ubuntu. Esta unidad recibe al año entre 10 y 20 sospechas de algún virus que requiere de un aislamiento extremo (no solo fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, sino también fiebre de Lassa o ébola).

"Pero solo un 10% de estos casos acaban ingresando en la uci [también de alto nivel de aislamiento]", dice Castro. Y, aunque ingresen en la uci, no necesariamente eso quiere decir que sean positivos en el virus, sino que "hay que hacer más estudios". "Por ejemplo, cuando tienes una sospecha de fiebre hemorrágica, para confirmarlo tiene que venir un profesional del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que se lleva la muestra en un contenedor de alta seguridad y en Madrid hacen el análisis", cuenta este médico.

El Equipo Ubuntu sí ha tenido casos de fiebre de Lassa, una enfermedad viral aguda y grave, parecida al ébola o a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, aunque menos letal. También ha tenido un caso de hantavirus, un virus transmitido por roedores. La mayoría de esos casos proceden de personas que han estado en zonas endémicas. "Para definir el caso como tal, el paciente tiene que cumplir una serie de características clínicas. Tiene que tener fiebre y venir de una zona endémica, o que haya estado en contacto con alguien enfermo. Si hay una sospecha alta, hasta que no se descarta, esta persona debe estar en aislamiento. La mayor parte de las veces, no son casos de fiebre hemorrágica, sino de malaria", apunta el doctor Castro.

La mayor parte de los profesionales del Equipo Ubuntu trabajan en el área de vigilancia intensiva del Clínic y atienden a pacientes médicos complejos (como por ejemplo inmunodeprimidos o con enfermedades infecciosas). En el grupo hay médicos expertos en salud internacional, que hacen consultas externas o trabajan en Atención al Viajero, a donde acuden personas con enfermedades tropicales que han adquirido en el extranjero. "Pero cuando el Equipo Ubuntu se activa, dejas tu trabajo y te dedicas en exclusiva al paciente que está aislado", concluye Castro.