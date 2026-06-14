El sol, el peor enemigo de la piel: causa cáncer, fotoenvejecimiento y empeora enfermedades como el lupus

Además de incrementar el riesgo de cáncer de piel–melanoma y carcinomas— y de provocar fotoenvejecimiento, el sol también empeora algunas enfermedades de la piel, como el lupus eritematoso, la dermatomiositis –una enfermedad inflamatoria autoinmune poco frecuente que provoca debilidad muscular progresiva y un sarpullido cutáneo característico– o las porfirias cutáneas –un trastorno metabólico raro que se caracteriza por una extrema sensibilidad a la luz solar–. "Las personas que sufren estas enfermedades se tienen que proteger mucho y minimizar el contacto con la luz solar", señala a este diario el doctor Pau Forte, dermatólogo del Hospital del Mar de Barcelona.

Como explica este médico, la dermatología tiene "tres grandes campos": los tumores, las infecciones y las enfermedades inflamatorias de la piel. Entre los tumores destacan el melanoma y el carcinoma queratinocítico. Por su parte, las infecciones de la piel se clasifican según el microorganismo que las causa: las bacterianas –impétigo, foliculitis, forúnculos, celulitis, erisipela o abscesos–, víricas –herpes labial, herpes zóster, verrugas, molusco contagioso o algunas erupciones virales–, fúngicas o por hongos –se incluyen las tiñas, la candidiasis cutánea y la pitiriasis versicolor– y las parasitarias –sarna o piojos–. También hay infecciones más graves que afectan a tejidos más profundos, como la celulitis extensa, los abscesos grandes o la fascitis necrosante, y que requieren atención médica urgente.

La teledermatología en hospitales como el de Viladecans aumenta en un 100% los diagnósticos de melanoma

Según el doctor Forte, los cuidados de una piel sana no requieren "nada más" que la protección del sol, especialmente en personas con fototipos claros. "No se ha de hacer nada en especial", señala. En los momentos de "máxima insolación", tanto en primavera como en verano, no es recomendable tomar el sol: "Te puedes quemar tomando el sol durante 15 minutos". "Eso lo queremos evitar. El sol, sin embargo, sí que es bueno por la vitamina D. Eso sí, debe tomarse a primera hora del día, unos minutos, pero sin llegar a quemarte", destaca este dermatólogo.

En cuanto a los menores de edad que siguen rutinas cosméticas de 'skin care' que ven en TikTok, Forte ve peligroso "crear" en las niñas y adolescentes –la mayoría son mujeres– la "necesidad" de tener una piel "tratada". "Cuando la piel no tiene esas necesidades, no hay que hacerlo. Y acaba afectando a la autoestima de las personas. Es un gasto innecesario", afirma Forte.

Teledermatología contra el cáncer de piel

Hospitales como el de Viladecans, en el Baix Llobregat, están reforzando con consultas de teledermatología la detección del cáncer de piel. En solo tres años, los cánceres de piel confirmados y tratados por su Servicio de Dermatología han pasado de 466 a 2.048: se han multiplicado por casi 4,5. La mayor parte de los casos son identificados por la atención primaria, que desempeña un papel clave en el diagnóstico precoz de las lesiones cutáneas. Los médicos de familia envían la foto al dermatólogo, que la valora. Este servicio ya funciona en la mayoría de hospitales de Catalunya.

Como explica el Hospital de Viladecans en una nota de prensa, la puesta en marcha del circuito de teledermatología en 2023 ha contribuido significativamente a aumentar la detección de los tumores más agresivos. Los melanomas se han triplicado hasta alcanzar los 153 casos, mientras que los carcinomas escamosos han pasado de 51 a 383. Ambos requieren un diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico de los pacientes.

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Según la jefa del Servicio de Dermatología del Hospital de Viladecans, Yolanda Fortuño, el "aspecto más innovador" de este proyecto es que "el procedimiento quirúrgico ya se programa ante la sospecha de malignidad cutánea". Los pacientes son atendidos mediante un circuito rápido que garantiza el acceso a quirófano en un plazo máximo de 14 días, aunque esta cirugía se realiza de media en 48 o 72 horas si se trata de melanomas o tumores potencialmente graves. Además, es un proceso especialmente útil para personas en situación de vulnerabilidad, como las que viven en residencias. "Son casos en los que el desplazamiento puede ser complejo y puede afectar a su bienestar, especialmente en pacientes frágiles o con dependencia", señala por su parte la médica de familia y comunitaria del CAP Maria Bernades de Viladecans, Alicia Valer.